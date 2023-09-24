買ETF、買股熱潮更勝以往！ 投資老手：台灣人對食住行都不想省

摘要 1.目前，民間消費不只呈現兩極化。新冠疫情過後，就連消費者的價值觀出現很大的變化。包含飲食、旅遊、買車、買房的型態都不一樣了。 2.投資方面，除了熱門的高科技、AI題材主力股之外，相關產業的企業營利也猛然成長。因此，投資人的選股邏輯也該多加調整。

目前，民間消費不只呈現兩極化，我發現新冠疫情過後，就連消費者的價值觀出現很大的變化。

我的心得是：

1.美食花費毫不手軟

也許是壓抑太久，也可能是吃美食，能短暫讓自己享受小確幸與奢華感。因此，不論平日、假日，熱門餐廳都人滿為患。當然，Instagram的美食照也是助力之一。

2.出國旅遊的人潮不減

前陣子送大兒子去機場，即使是平日，仍擠滿出國旅遊的民眾。但隨著國際原油價格上漲，出國預算恐怕要拉高許多。不過，這仍阻擋不住人們想要搭飛機出遊的心意。

3.新車銷售強勁

也許是居家生活太久了，人們需要讓自己或帶家人走走，現在休旅車蔚為主流。觀光區飯店的生意也水漲船高。

4.房屋預售熱潮方興未艾

人們開始重視居家安全及居住環境，追求更舒適的住宅空間。雖然近期買氣稍減，但是房價仍高居不下，不論是中古屋、預售屋都一樣。

5.投資慾求提高

由於物價普遍上漲，人們對於創造額外財富的需求也隨著提高。因此，除了ETF大受歡迎外，每日的股市交易金額也很龐大，可見人們投入股市的積極度勝於以往。

除了熱門的高科技、AI題材主力股，相關產業的企業營利也猛然成長。因此，投資人的選股邏輯也該多加調整。

如何揮灑生活，讓日子過得精彩？其實調整心態、生活步調，都可以讓平淡的日子出現一些驚喜。不一定要花費很多金錢，改變觀念即可。投資也一樣，機會永遠存在，慢慢等候、不用頻繁進場。多加研究、多些耐性，把每次出手的勝率拉高，相信各位的投資理財之路會有更多收穫。

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