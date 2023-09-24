快訊

罹病30年 精神障礙者：病房不該讓醫師想逃、病人不敢去

買ETF、買股熱潮更勝以往！ 投資老手：台灣人對食住行都不想省

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1.目前，民間消費不只呈現兩極化。新冠疫情過後，就連消費者的價值觀出現很大的變化。包含飲食、旅遊、買車、買房的型態都不一樣了。

2.投資方面，除了熱門的高科技、AI題材主力股之外，相關產業的企業營利也猛然成長。因此，投資人的選股邏輯也該多加調整。

目前，民間消費不只呈現兩極化，我發現新冠疫情過後，就連消費者的價值觀出現很大的變化。

我的心得是：

1.美食花費毫不手軟

也許是壓抑太久，也可能是吃美食，能短暫讓自己享受小確幸與奢華感。因此，不論平日、假日，熱門餐廳都人滿為患。當然，Instagram的美食照也是助力之一。

2.出國旅遊的人潮不減

前陣子送大兒子去機場，即使是平日，仍擠滿出國旅遊的民眾。但隨著國際原油價格上漲，出國預算恐怕要拉高許多。不過，這仍阻擋不住人們想要搭飛機出遊的心意。

3.新車銷售強勁

也許是居家生活太久了，人們需要讓自己或帶家人走走，現在休旅車蔚為主流。觀光區飯店的生意也水漲船高。

4.房屋預售熱潮方興未艾

人們開始重視居家安全及居住環境，追求更舒適的住宅空間。雖然近期買氣稍減，但是房價仍高居不下，不論是中古屋、預售屋都一樣。

5.投資慾求提高

由於物價普遍上漲，人們對於創造額外財富的需求也隨著提高。因此，除了ETF大受歡迎外，每日的股市交易金額也很龐大，可見人們投入股市的積極度勝於以往。

除了熱門的高科技、AI題材主力股，相關產業的企業營利也猛然成長。因此，投資人的選股邏輯也該多加調整。

如何揮灑生活，讓日子過得精彩？其實調整心態、生活步調，都可以讓平淡的日子出現一些驚喜。不一定要花費很多金錢，改變觀念即可。投資也一樣，機會永遠存在，慢慢等候、不用頻繁進場。多加研究、多些耐性，把每次出手的勝率拉高，相信各位的投資理財之路會有更多收穫。

延伸閱讀

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

ETF

相關新聞

買ETF、買股熱潮更勝以往！ 投資老手：台灣人對食住行都不想省

目前，民間消費不只呈現兩極化，我發現新冠疫情過後，就連消費者的價值觀出現很大的變化。

連兩周連假！PTT看漲「烤肉概念股」曝：營收超好等發動

下周末是中秋連假、下下周則是雙十連假，連續兩周的連假，讓許多民眾做好出遊的準備。有投資人認為，適逢佳節與連假，烤肉活動可能會持續兩周，對烤肉食材等的需求也提高，因此他打算投資統一（1216），樂觀表示「統一旗下百貨、家樂福人潮勢必爆滿」，其他人也大讚「8月營收超猛等發動」。

Fed暗示會再升息 他憂：年底股市又崩盤！眼紅酸1類人爽賺利息

Fed周三維持聯邦基金利率不變於5.25%-5.5%，不過主席鮑爾表示，如果合適的話，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）還準備調高利率。PTT網友討論，若真的升息，股市年底還要再崩，「美蛙仔繼續賺利息」，有人坦言「現在看起來短期內不可能降息」。

他曝3現況悲嘆：台股漲不動了！網揭關鍵原因：跌只是剛開始

台股21日開低走低，盤中最低一度達16300.54點，終場收16316.67點，下跌218.08點，跌幅1.31%，成交量2772.48億元，三大法人賣超397.84億元。網友分析三大現況，擔心「台股漲不動了」，有人認為，目前沒有主流趨勢，加上台幣貶值，現在只是剛開始下跌。

半導體產業面臨挑戰 高速傳輸行業備受矚目

最近英特爾（Intel）的股價在美國市場持續下跌，主要原因之一是數據中心領域面臨的挑戰。數據中心是雲計算和伺服器市場的關...

ETF阿貓阿狗都買！他憂「擦鞋童大軍入股」恐出問題？ 網揭多慮原因

ETF適合投資新手或沒有時間關注股市的投資人，又被稱為無腦投資法，受到許多投資人青睞。有網友表示，現在網上的「阿貓阿狗」都開始定期定額投資ETF，恐怕會應證「擦鞋童理論」，後續股價又會下跌。但其他人則認為，即使大家都在買，定期定額長期投資也不用擔心賠錢，不過也有人提醒，當下題材在飆就不要定期定額。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦