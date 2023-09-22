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他曝3現況悲嘆：台股漲不動了！網揭關鍵原因：跌只是剛開始

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近日表現不佳。本報資料照
台股近日表現不佳。本報資料照

台股21日開低走低，盤中最低一度達16300.54點，終場收16316.67點，下跌218.08點，跌幅1.31%，成交量2772.48億元，三大法人賣超397.84億元。網友分析三大現況，擔心「台股漲不動了」，有人認為，目前沒有主流趨勢，加上台幣貶值，現在只是剛開始下跌。

台股下跌超過200點，台積電（2330）開低走低，早盤以530元開出，終場收527元，下跌8元，跌幅1.49%，創5月24日以來新低。聯發科（2454）同樣拉回整理，終場收746元，下跌13元，跌幅1.71%。

一名網友PTT發文表示，前幾個月股價大漲的AI股近期表現不佳，連季線都守不住，還傳出H100需求到頂，而iPhone 15系列問世，本以為能帶動消費電子股票，不過看起來能耗比反而退步，此外又傳出八月外銷訂單衰退，檯面上沒有主流強勢族群，台股似乎漲不動，恐怕要準備大修正了。

其他人則留言「準備跌回8000」、「明天就彈了，沒有主流強勢股，只有黑手用力顧」、「準備摜破去年十月低點」、「明天反彈逃命線抓緊了」、「快逃啊」、「沒有主流趨勢，台幣又貶值」、「這幾波反彈都沒力」、「台股得了只會跌的病」、「被etf玩壞了啊」、「這波萬四是基本，崩給你爽歪歪」。

不過也有人留言「漲不動？沒看到匯率嗎？錢一回來就是噴爆而已」、「分析那麼多，為什麼你不空？股市不是只有多也可以空」、「等空軍滿天飛再來看」、「你趕快賣」、「反彈前都會來測個風向」、「等畢業文再進場」、「不爭氣的加碼了」、「今年大盤至今不含息漲了15%，賺不到錢自己的問題」。

台股 大盤 PTT

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