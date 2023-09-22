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連兩周連假！PTT看漲「烤肉概念股」曝：營收超好等發動

聯合新聞網／ 綜合報導
網友看好「烤肉概念股」。圖／報系資料照
網友看好「烤肉概念股」。圖／報系資料照

下周末是中秋連假、下下周則是雙十連假，連續兩周的連假，讓許多民眾做好出遊的準備。有投資人認為，適逢佳節與連假，烤肉活動可能會持續兩周，對烤肉食材等的需求也提高，因此他打算投資統一（1216），樂觀表示「統一旗下百貨、家樂福人潮勢必爆滿」，其他人也大讚「8月營收超猛等發動」。

一名網友PTT發文表示，由於連放兩周中秋、國慶連假，屆時烤肉活動可能會持續兩周，因此對烤肉食材、飲料、器材等的需求也會水漲船高，他認為，統一旗下百貨、家樂福等的人潮一定會非常可觀，因此看好股價發展，決定投資統一股票，若是連假前有賺錢就可退場，即使沒有賺錢，畢竟還沒有填息，因此也可以留下持股。

其他人則留言「已經進場蹲了，8月營收超猛等發動」、「首推中秋節概念股，關中」、「難怪之前毅嘉用噴的」、「統一暑假期間營收爆好是真的」、「烤肉概念股」、「台股其實有生產烤肉爐的股票」、「烤肉首推味全烤肉醬」、「木炭需求大增」。

但也有人留言「烤肉的人越來越少，大家嫌收拾麻煩，我覺得會崩崩」、「結果都去餐廳吃，噴的是王品」、「最後烤到自己的肉吧，慘」、「可以再等一段時間再進場，目前看戲就好」。

烤肉 連假 中秋節 家樂福 台股 PTT

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