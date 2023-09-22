Fed暗示會再升息 他憂：年底股市又崩盤！眼紅酸1類人爽賺利息

Fed周三維持聯邦基金利率不變於5.25%-5.5%，不過主席鮑爾表示，如果合適的話，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）還準備調高利率。PTT網友討論，若真的升息，股市年底還要再崩，「美蛙仔繼續賺利息」，有人坦言「現在看起來短期內不可能降息」。

Fed主席鮑爾在記者會被問到官員對明年降息次數比6月還少的看法時，鮑爾說：「大體來說，更強勁經濟活動代表我們需要藉利率做更多調節」。此外，鮑爾暗示，短期內所謂的「中性」利率短期內可能能比預期更高，因此需要採取較高利率。

一名網友在PTT發文表示，若是再升息一碼，年底股市又準備要崩盤，他無奈地說，「去年的32美蛙仔，繼續笑著賺利息。台灣真的不升息？」

其他人則留言「差一碼沒啥差吧，現在關鍵是4趴以上要維持多久」、「說真的，利率目前算夠高了，就算壓不下來也已經夠高了，實際上民眾根本已經不在意CPI是兩趴還三趴多了，再升的結果就是又要收拾又有銀行倒閉的爛攤子」、「美蛙睏霸數錢」。

還有人表示「美國人對物價的民怨其實很大，只是你在台灣看不到而已」、「你看台灣已經罵到飛天了，你覺得數字更高的美國人不會更不爽？」、「華西街說要降息了，降息前後的經濟衰退不可預知，華西街有點像是騙人出貨」、「美蛙哭到笑，賺了匯差跟利息」、「5%到底哪裡高？是過去13年0利率過爽太久了吧」。