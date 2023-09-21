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ETF阿貓阿狗都買！他憂「擦鞋童大軍入股」恐出問題？ 網揭多慮原因

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人喜歡投資ETF。記者林伯東／攝影
許多人喜歡投資ETF。記者林伯東／攝影

ETF適合投資新手或沒有時間關注股市的投資人，又被稱為無腦投資法，受到許多投資人青睞。有網友表示，現在網上的「阿貓阿狗」都開始定期定額投資ETF，恐怕會應證「擦鞋童理論」，後續股價又會下跌。但其他人則認為，即使大家都在買，定期定額長期投資也不用擔心賠錢，不過也有人提醒，當下題材在飆就不要定期定額。

根據維基百科指出，擦鞋童理論（shoeshine boy theory），又稱零股理論（Odd Lot Theory）是1927年由甘迺迪家族的老約瑟夫·P·甘迺迪所提出，是一種股市理論，意指當擦鞋童都在討論股票投資的時候，就是股市交易達到最高峰之時，之後就會下跌。

一名網友PTT發文表示，擦鞋童理論是他的座右銘，現在網上理財社團，許多不懂股市的人都知道要定期定額ETF，他認為這就是所謂的擦鞋童進來股市了，加上近期盤勢讓他無法掌握，價格下不來他不想存股，只有買進21.9的遠百和29.x的高鐵

該網友表示，「擦鞋童大軍定期定額都進來後，這些ETF結果會怎樣？股價被不斷往上拱嗎？殖利從5%慢慢被壓縮到2到3%？還是要發生啥事，才會坑殺掉這些阿貓阿狗大軍，讓我有便宜的存股可買？我也快被逼去定期定額00878、00929了」。

其他人則留言「不會怎樣，說不定績效還贏你」、「問就是跟著買，囉哩八嗦一堆幹嘛，等等沖高了，又後悔」、「我覺得定期定額沒什麼不好」、「別人付手續費給人操盤，你自己每天看股績效還輸別人，過去時代跟現在一樣嗎？」、「不會怎樣，總有人想要主動交易買個股」、「沒差吧，就把錢給人玩」。

還有人留言「殖利率低，存股族就會轉移去其他ETF了，沒有擔心的必要，全部ETF跌爛，個股一定先死」、「原本擦鞋會變富翁」、「那些從17開始存878的婆婆媽媽，21賣掉轉去買16的929，績效吊打90%股版高手」、「規模會變大」、「感覺看到當下題材在飆就不定期定額了」、「當大家都etf時，就是個股的時候啦」、「不會怎樣啊，就韭菜減少而已」、「你們殺進殺出虧的錢都被擦鞋童賺走了」。

ETF PTT 定期定額 存股

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