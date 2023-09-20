美國罷工釀惡性通膨！他斷言「一年內不會降息」曝最佳投資計畫

外界猜測Fed可能再度升息，且不只一次，PTT網友討論，通貨膨脹再度回升，至少一年內不會降息，另可能「做做樣子」升息一、兩碼，通膨將嚴重受到汽車工會罷工影響，對於美國拜登政府而言，將陷入兩難局面，若是罷工成功，其他工會也會有樣學樣，他將賣光持股先空手觀望。

一名網友在PTT發文表示，目前通膨又要回升，至少一年內不會降息，Fed可能會做做樣子，升息一、兩碼，但這次通膨主因是供給面造成，升息幫助不大，只是為了給拜登政府留面子，避免「被禿鷹狙擊通膨失控」。

該網友指出，目前美國面臨汽車工會惡意罷工，要求每年加薪四成、每周只工作32小時、多加給薪假日，罷工將對通膨將造成嚴重影響，第一，車價將會上漲，不只買新車要先等兩年以上，急用車的話還得加價買二手車，等於一台兩、三年的二手車會比新車貴六、七萬美金。

第二，罷工若成功，美國將進入惡性通膨，其他工會也會跟著罷工、獅子大開口，目前已有不少產業工會正在醞釀惡意罷工，這將導致供應面通膨更嚴重，船票、機票買不到，連餐廳都會罷工。

該網友表示，若是美國通膨問題沒有解決，明年拜登的總統大選情勢會非常不樂觀，但如果拜登政府挺資方，又會失去勞方工會的選票，因此可說是陷入兩難局面。他表示，若罷工成功，他就會賣光持股，先空手觀望。

其他人則留言「我猜今年都不會停止升息，至少還會升個兩三次」、「要崩也不用做夢啦，肯定是先拉高才在明後年搞事」、「罷工吃相太誇張，遲早有人出來治，不一定是政府」、「懶惰工人失業還可以爽爽領錢」、「美元續爆」、「CIA該去查那些工會背後資金來源是否有中俄插一腳了」、「如果真的照這樣走，就是工資物價的通膨螺旋」。

還有人留言「可以去看看石油公司怎麼處理這事情，直接關廠拉長戰線，最後變成勞方妥協獲得小幅加薪」、「升到8%以上，all in債券退休了」、「這種通膨反而會增加經濟硬著陸的風險，好險我已經漸漸將資金抽離股市了」、「資本可以關廠停工拒絕談判妥協」。