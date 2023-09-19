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他斷言「廣達2025年136元」…卻慘被噓！網搬歷史股價狠打臉

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論廣達股價。記者吳康瑋／攝影
網友討論廣達股價。記者吳康瑋／攝影

廣達電腦（2382）18日股價222.5元，受惠於AI浪潮，近期股價表現亮眼。然而有網友分析，從廣達營收比重試算，廣達的2025年的合理股價是136元。其他人卻不以為然，有人直言「廣達沒炒AI伺服器時期就能有90了，還136咧，笑死！」

台股18日開低，台積電（2330）大跌牽動大盤表現。收盤指數16,698.24點，下跌222.68點、跌幅1.32%，AI族群如廣達等也呈弱勢族群。

一名網友PTT發文表示，「廣達的2025年的合理股價是136元」。他以美超微與廣達比較，他解釋，美超微是專做伺服器的公司。美超微伺服器佔比為100%，廣達則為32%，他認為「兩者明顯不是同一個等級」，因此廣達股價至少要打七折。

他表示，「美超微本益比是21.8，股價224 /25.04 x 21.8 = 195，廣達打七折195 x 0.7 = 136，所以廣達2025年合理股價136就是這樣算出來的」。

然而多數人對他的看法都不以為然，紛紛留言「恐嚇仔又來了」、「如果準我光屁股裸跑家裡客廳一圈」、「套牢仔很可憐，大家不要這麼兇」、「看跌喊跌，最看不起你這種」、「等你空回136」、「廣達沒炒AI伺服器時期就能有90了，還136咧，笑死」、「你先空，我跟上」、「廣達不是只有一項業務耶」。

但也有人留言「太高，依照本益比河流，長期股價大概只值90」、「80~99合理」、「公道價」、「大家都知道AI伺服器只是炒，激情平淡後股價還是要回歸基本面，問問自己AI這個題材有讓公司體質、毛利、營收得到很大進步嗎？」、「136太高了吧」、「廣達80都嫌貴」、「170左右吧，超漲就會超跌」。

台股 PTT 廣達

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