他只買2張股票竟有專人親送紀念品！網猜2可能原因

公司為了表達感謝，會向股東發放股東紀念品，通常會發放自家商品，或是文具、禮券、馬克杯等生活用品，盼能藉此提高股東參與度及忠誠度。有網友近日收到專人上門贈送的股東紀念品，持股僅2000股的他很好奇「怎麼會送上門？」其他人推測，可能鄰居是大戶，順便來送他的份，也可能是改選激烈或有經營權爭奪戰，為了拉攏股東才送上門。

一名網友在PTT發文表示，他目前在社區大樓租房，近日周末突然有人按門鈴拜訪，並表示要發放股東紀念品，他確認有收到通知單，便把單據撕下交給他，後來還有接到電話確認。

該網友表示，他的持股只有2000股，並不是大戶，怎麼會有送上門的服務，連他的住址、買什麼股票都知道，加上社區還有門禁，對方是如何進來的？他好奇表示「難道是社區的鄰居？然後派系搶票？」

其他人紛紛推測「想搶董監的都可以調閱股東名冊，我營業員有幫我送來」、「通常要搶股權會委託人去收通知書，大戶才有的特權」、「改選激烈，張數夠多，會直接上門找你啊」、「2000股就有點奇怪了，還是你鄰居超大戶，爭股份白熱化順道去你那收」。

還有人留言「公司有要搶經營權的會，股數多可以跟來收的喊價，2張就加減收的最多多要點贈品」、「有順路就順便上門收吧」、「之前國喬就有登門買委託書」、「可能有經營權爭奪戰吧」、「可能你鄰居是大戶，然後順便過來收你的」。

有人曾有類似經驗並留言「我之前有一檔鳥股（現在股價長期在10元以下） 買了1000多張，那年有董監改選，也是有人拿東西直接上門來求委託書」、「我有被某公司搶經營權時收過，最好笑的是，明明是公司派打來也約好幾點我家樓下，結果收完才發現是市場派的，直接被攔胡」、「有遇過經營權戰上門收的，也有打電話來的，不爽被洩個資，沒給委託書，後來全賣掉」、「去年還前年我只有一張東元，也是送來我家」。