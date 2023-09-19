快訊

勞保就算繳了一輩子！ 「 這三種人」退休也領不到老年給付

專家指巴西蛋9月27日過期！再加農業部「嚴重失誤」恐銷毀逾8千萬顆

「標準空前嚴格」國軍特戰化？ 立委爆超硬體訓內容

他只買2張股票竟有專人親送紀念品！網猜2可能原因

聯合新聞網／ 綜合報導
公司會發放股東紀念品表示對股東的感謝。 圖／聯合報系資料照片
公司會發放股東紀念品表示對股東的感謝。 圖／聯合報系資料照片

公司為了表達感謝，會向股東發放股東紀念品，通常會發放自家商品，或是文具、禮券、馬克杯等生活用品，盼能藉此提高股東參與度及忠誠度。有網友近日收到專人上門贈送的股東紀念品，持股僅2000股的他很好奇「怎麼會送上門？」其他人推測，可能鄰居是大戶，順便來送他的份，也可能是改選激烈或有經營權爭奪戰，為了拉攏股東才送上門。

一名網友PTT發文表示，他目前在社區大樓租房，近日周末突然有人按門鈴拜訪，並表示要發放股東紀念品，他確認有收到通知單，便把單據撕下交給他，後來還有接到電話確認。

該網友表示，他的持股只有2000股，並不是大戶，怎麼會有送上門的服務，連他的住址、買什麼股票都知道，加上社區還有門禁，對方是如何進來的？他好奇表示「難道是社區的鄰居？然後派系搶票？」

其他人紛紛推測「想搶董監的都可以調閱股東名冊，我營業員有幫我送來」、「通常要搶股權會委託人去收通知書，大戶才有的特權」、「改選激烈，張數夠多，會直接上門找你啊」、「2000股就有點奇怪了，還是你鄰居超大戶，爭股份白熱化順道去你那收」。

還有人留言「公司有要搶經營權的會，股數多可以跟來收的喊價，2張就加減收的最多多要點贈品」、「有順路就順便上門收吧」、「之前國喬就有登門買委託書」、「可能有經營權爭奪戰吧」、「可能你鄰居是大戶，然後順便過來收你的」。

有人曾有類似經驗並留言「我之前有一檔鳥股（現在股價長期在10元以下） 買了1000多張，那年有董監改選，也是有人拿東西直接上門來求委託書」、「我有被某公司搶經營權時收過，最好笑的是，明明是公司派打來也約好幾點我家樓下，結果收完才發現是市場派的，直接被攔胡」、「有遇過經營權戰上門收的，也有打電話來的，不爽被洩個資，沒給委託書，後來全賣掉」、「去年還前年我只有一張東元，也是送來我家」。

PTT

延伸閱讀

「債券ETF」閉眼買根本送分題？ 專家曝三種可能：即便明年升息也不是最差的結果

00919、00929、00878…怎麼買？專家「四法則」：ETF也需多元配置

00929今除息能買進「當房東」每月領息了嗎？他曝光不會進場的原因

除息日買00919、00713最賺？網卻搖頭勸等等：一個月內會跌

相關新聞

他只買2張股票竟有專人親送紀念品！網猜2可能原因

公司為了表達感謝，會向股東發放股東紀念品，通常會發放自家商品，或是文具、禮券、馬克杯等生活用品，盼能藉此提高股東參與度及忠誠度。有網友近日收到專人上門贈送的股東紀念品，持股僅2000股的他很好奇「怎麼會送上門？」其他人推測，可能鄰居是大戶，順便來送他的份，也可能是改選激烈或有經營權爭奪戰，為了拉攏股東才送上門。

他斷言「廣達2025年136元」…卻慘被噓！網搬歷史股價狠打臉

廣達電腦（2382）18日股價222.5元，受惠於AI浪潮，近期股價表現亮眼。然而有網友分析，從廣達營收比重試算，廣達的2025年的合理股價是136元。其他人卻不以為然，有人直言「廣達沒炒AI伺服器時期就能有90了，還136咧，笑死！」

6月Fed暗示明年會降息四次？專家「太超過」：時機未到時不可能

聯準會（Fed）將在台北時間21日凌晨2時公布利率決策結果，有官員預測年底前Fed可能再一次調高利率1碼、明年可能四度降息1碼。PTT網友討論，一旦美國啟動降息，房市、股市又要大漲，有人直呼「存債族急了」，然而不少人認為可能性不高，直言「通膨沒降，降個什麼息？」

不僅可實物申購還能實物贖回ETF 他揭密法人如何利用交易價格不等於淨值「套利」

ETF像封閉型基金，有一段基金募集期間，但是募集的形式和參與的投資人與封閉型基金不同。募集形式是實物創造（redemption in kind），由參與證券商與法人將標的指數的成分股…

有人就會跌停！他想買「外星人概念股」 網全點名這類股票

股市變動大，報酬及風險相對都高，有時可能一夕之間面臨漲停或跌停等情況，PTT網友表示，有人類的股市通通會跌停，想投資「外星人概念股」，其他人認為太空梭、記憶體等都能歸類外星人概念股，其中最多人點名的就是軍工類股。

對利率太樂觀！他斷言「房價會腰斬」被噓爆 網酸：別做夢

美國8月CPI較去年同期上升3.7%，芝商所 FedWatch 工具顯示，市場反而強化9月暫停升息的信心。PTT網友討論，近期美元可能再漲5%，有網友表示，台灣人對利率太過樂觀，並斷言「台灣房價會腰斬」。其他人卻不認同他的論點，笑稱「不要做夢房價會跌」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦