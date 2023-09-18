不僅可實物申購還能實物贖回ETF 他揭密法人如何利用交易價格不等於淨值「套利」

ETF像封閉型基金，有一段基金募集期間，但是募集的形式和參與的投資人與封閉型基金不同。募集形式是實物創造（redemption in kind），由參與證券商與法人將標的指數的成分股按指數的組成比例及基金公司訂定的創造單位（creation units），交給基金公司換取ETF。

創造單位的意思是每次實物創造必須創造這個單位的ETF 股數，例如第一個在美國發行的ETF 叫做SPDR，追蹤標準普爾500 指數，創造單位是50,000股，總創造金額為創造單位乘以美股ETF 的價格，因此需要龐大的資金，並非像一般共同基金，由一般投資人出少量資金，將現金給基金公司，集合大家的資金操作。

「創造」ETF 的好處是，基因公司手上握有的標的股與指數基本上一樣，可以達到複製指數的效果，反之，如果基金公司募集的是現金，即必須到市場去買指數的成分股，不僅交易成本高，而且不容易在短期間內買足指數成分股，造成無法完整複製指數，產生追蹤誤差。

在台灣，於ETF 的基金募集期間，ETF 的起始募集價格通常是1股10元，當A 法人把等值1,000元的股票交給基金公司，可以換取100（1,000/10）股ETF，即「創造」了100 股ETF。而這時的基金淨值也剛好是10元，因為基金的總市值是1,000 元，在外流通的ETF 股數是100 股，淨值是1,000 除以100 的商數。

（本文出自《一生金錢無虞平衡理財法》） 基金募集期間結束後，類似封閉型基金，這支ETF會在交易所掛牌交易，一般投資人可以於交易所買賣ETF。所以一般人雖然無法實物申購ETF，但是可以像買賣股票一樣交易ETF，就會發生ETF 有次級市場的交易價格，也同時有淨值的情形，而且交易價格與淨值可能不一樣。

例如有一個基金公司設計了一支ETF，要複製一個市值加權指數A 的報酬，A 指數僅包含兩支股票，甲與乙，甲股票的價格為5 元，乙股票的價格為30 元，而甲與乙的公開發行股數各為400 股與100 股，因此甲股票的市值為2,000 元（5×400），乙股票的市值為3,000元（30×100），總市值為5,000 元（2,000+3,000）。

法人如果想創造ETF，只要以每一支指數成分股的市值占指數總市值的比例做為投資權重即可，本例甲、乙股票的市值加總為5,000 元，甲股的市值比例為2/5（2,000/5,000），乙股的市值比例為3/5（3,000/5,000），如下表：

假設創造單位是10股，有一個法人有1,000元，投資400元於甲，即80 股（400/5），600 元於乙，即20 股（600/30），即可複製指數，並將80股的甲股票及20 股的乙股票交給基金公司，由於ETF 在募集期間的價格為10元1股，可以換取100股ETF，如下表：

當甲股票價格改變，指數的總市值及成分股的權重也會跟著改變。承上例，如果甲股價漲到8元，乙股價不變，該法人的ETF總資產市值變為1,240元（〔8×80〕+〔30×20〕= 1,240），淨值變為12.4 元（1,240/100），ETF 的總市值及成分股的權重改變如下表：

與封閉型基金很不同的是，法人在ETF已經上市掛牌後，仍然可以實物申購ETF，不僅如此，還可以「實物贖回」ETF。如果該法人要贖回20股ETF，可以先算出市值：

20 股ETF 的淨值 = 20 × 12.4 = 248 元

248 元當中有128 元（248×0.516）分配於甲股，120 元分配於乙股（248×0.484），因此法人可以拿回16 股甲股（128/8），4 股乙股（120/30）。另一個直接計算贖回股數的方式，就是用比例來算，因為20 股ETF 是已創造的100 股ETF 的1/5，所以該法人能拿回基金持有的成分股數的1/5，即甲股為 16 股（80/5），乙股為4 股（20/5）。

因為法人可以隨時實物創造及實物贖回ETF，使得法人可以利用ETF次級市場交易價格不等於淨值的時候獲利，造成ETF次級市場交易價格不會像封閉型基金一樣，過度偏離淨值，這個獲利的過程稱為「套利（arbitrage）」。

（本文出自《一生金錢無虞平衡理財法》作者：周行一）