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撒錢護盤了？八大官股進出動態曝 鄉民推演：每天變成「死魚盤」

聯合新聞網／ 綜合報導
勞動基金運用局12日公告將釋出720億元委外代操，令外界聯想是否官方要撒錢護盤選舉行情了。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
勞動基金運用局12日公告將釋出720億元委外代操，令外界聯想是否官方要撒錢護盤選舉行情了。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

2024年總統大選氣氛越來越濃，勞動基金運用局12日公告將釋出720億元委外代操，令外界聯想是否官方要撒錢護盤選舉行情了。一名PTT鄉民拿出八大官股近日進出變化圖表，推論近期台股會是「變成天天成交量2000出頭億的死魚盤」。

PTT鄉民發文分享法人預估選前均呈現顯著的多頭行情，並推論「政府只負責護持指數，最好天天平盤，控在萬六，這樣就有股市高點的錯覺，對選舉有利」。

為何會如此推敲呢？該鄉民亮出一張八大官股近日進出變化圖表，可見單日台股跌他就買、台股漲他就賣，最後都收斂到接近平盤，即為任務圓滿達成，「如果當天外資賣的太猛，官股也會想辦法控在100點之內（請參照本月大盤指數）」。

八大官股近日進出變化圖表。 阪田戰法 - 顧奎國
八大官股近日進出變化圖表。 阪田戰法 - 顧奎國

於是他分析，台股大漲最多就是單日100點出頭，因為官股銀彈不是無限，看到漲當然要出貨，「就變成這種，天天成交量2000出頭億的死魚盤」，更總結出「現在真的是高手盤，不管往上往下趨勢都很難出來」，不太建議一般散戶參與。

其他網友認同說「一堆小股本的會上演鬼故事」、「萬六萬七…會震盪很久很久。前兩年，在這邊累積成交量可不止幾兆而已」、「莊家直接搞雙殺，多空都吃」。但也有人表示不同觀點「再不上車就來不及了」、「會護盤就不會上新聞，敢上新聞就是純嘴巴護盤」。

台股 護盤 PTT 總統大選 勞動基金

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