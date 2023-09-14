聽新聞
test
0:00 / 0:00
撒錢護盤了？八大官股進出動態曝 鄉民推演：每天變成「死魚盤」
2024年總統大選氣氛越來越濃，勞動基金運用局12日公告將釋出720億元委外代操，令外界聯想是否官方要撒錢護盤選舉行情了。一名PTT鄉民拿出八大官股近日進出變化圖表，推論近期台股會是「變成天天成交量2000出頭億的死魚盤」。
PTT鄉民發文分享，法人預估選前均呈現顯著的多頭行情，並推論「政府只負責護持指數，最好天天平盤，控在萬六，這樣就有股市高點的錯覺，對選舉有利」。
為何會如此推敲呢？該鄉民亮出一張八大官股近日進出變化圖表，可見單日台股跌他就買、台股漲他就賣，最後都收斂到接近平盤，即為任務圓滿達成，「如果當天外資賣的太猛，官股也會想辦法控在100點之內（請參照本月大盤指數）」。
於是他分析，台股大漲最多就是單日100點出頭，因為官股銀彈不是無限，看到漲當然要出貨，「就變成這種，天天成交量2000出頭億的死魚盤」，更總結出「現在真的是高手盤，不管往上往下趨勢都很難出來」，不太建議一般散戶參與。
其他網友認同說「一堆小股本的會上演鬼故事」、「萬六萬七…會震盪很久很久。前兩年，在這邊累積成交量可不止幾兆而已」、「莊家直接搞雙殺，多空都吃」。但也有人表示不同觀點「再不上車就來不及了」、「會護盤就不會上新聞，敢上新聞就是純嘴巴護盤」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言