中國成最大經濟體夢碎！網曝關鍵原因　他喊話投資客小心了

中國近期經濟表現不佳，安聯集團首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）認為，中國經濟可能持續疲弱，市場也應重新考慮中國有機會成為世界最大經濟體的預測。網友呼籲，若投資中港股市要注意風險，笑稱中國「過度依賴房地產」才導致目前局面，且資訊不透明、外資不敢投資，持續出走，中國不可能成為最大經濟體。

埃里安表示，中國不太可能重新成為全球經濟增長的強大推動力，他預測，2023年到2024年上半年中國經濟表現仍可能持續低迷。

一名網友在PTT發文表示，中國解封後的復甦疲弱，加上堆積如山的債務，導致經濟表現不佳，未來經濟恐持續低迷，若有投資中港股市，必須多加留意風險。

其他網友則留言「持續唱雖中國，然後一邊抄底投資」、「未富先貧，又沒有像美國那種破產清算債務機制」、「過度依賴房地產」、「問題在於習近平希望人民窮好控制」、「中共成為最大也沒用，都灌到房地產」、「光是整天搞自家企業就別想起飛了」、「外國公司都不敢繼續投資中國，可能的話就努力撤走，這種國家不可能成為最大經濟體的」、「資訊不透明誰敢投資」。

還有人留言「重點是不透明吧，韭菜根本逃不掉」、「共同富裕就是拋棄資本主義重新擁抱共產主義」、「外資參與割韭菜的風險已大於收益」、「人口開始減少，然後要靠內循環，真的是做夢。ccp建國還不到百年，韌性強的是人，但是人口結構早就變了」、「可以買了」、「如果繼續少數人掌權，中國遲早會崩」。