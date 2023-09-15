對利率太樂觀！他斷言「房價會腰斬」被噓爆 網酸：別做夢

美國8月CPI較去年同期上升3.7%，芝商所 FedWatch 工具顯示，市場反而強化9月暫停升息的信心。PTT網友討論，近期美元可能再漲5%，有網友表示，台灣人對利率太過樂觀，並斷言「台灣房價會腰斬」。其他人卻不認同他的論點，笑稱「不要做夢房價會跌」。

一名網友在PTT發文表示，知名資產管理公司Acadian Asset Management的基金經理Clifton Hill表示，隨著美國國債收益率的上漲，美元兌換其它貨幣將再上升5%，Fed非常有可能在10/31-11/1 的會議上宣布升息，受到通膨影響，也可能會推動美聯儲進一步收緊政策，至少還要再升息2、3次，由於美國核心通膨仍高於4%，因此不能說反通膨成功，也就不可能降息。

另一名網友回文表示，台灣人對於利率太過樂觀，全球平均房貸利率為6%，美國7%，而全球最低為日本1.5%，台灣也只有2%，即使美國降息，利率相對台灣依然很高，2022年以前全世界的利率都很低，然而美國開始大幅升息，其他國家也跟進，只有台灣僅升0.5%，此情況非常少見也不會長久。

該網友說，全球經濟是連在一起的，台灣不可能永遠獨立於其他世界，也不可能其他國家高通膨，只有台灣沒有，因此他斷言「台灣房價會腰斬」，並強調，「大多數人對台灣房價、台灣利率都太樂觀，台灣獨立於世界的情況是不會長久的」。

其他網友卻留言「每天喊總有一天會喊對，你要訂個期限吧」、「說腰斬太激烈，但下修是有機會的」、「腰斬一定有可能，問題是啥時才會斬？喊個30年也可以」、「壓個日期不然你這不會長久是怎麼計算的？」、「房價只會漲不會跌，不要不信」、「照你這樣講，高利率變成常態化？我是不信，一旦通膨降低了 政府還有什麼理由維持高利率？」

還有人留言不要做夢房價會跌了，政府弄新青貸就是要穩住房市，搞不好還更貴」、「腰斬不太可能，要說回檔修正還有可能」、「房東有錢就買更多戶租，房客等有錢就買房，怎麼跌？」、「你怎麼導出房價腰斬的結論？看看美國房價好嗎」、「房價腰斬可以看看對岸現在什麼狗樣」、「高通膨只會推升房價，要房價跌先通縮」。