00878不再是高股息首選？ 鄉民激推「這檔」紮實型選手：多空都沒在怕

國泰永續高息（00878）不再是高股息首選了？有網友在PTT發文指出，878已經變成AI ETF，反倒近日竄出的群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）更吸睛。對此，底下留言紛紛表示，「這檔」才是首選，多、空頭表現都夠水準。

原PO昨（13）日發文指出，00878納入一堆AI股，技嘉、廣達、華碩、緯創通通都有，變身AI ETF，反而有點失去高股息「波動低、領股息」的初衷。他說，最近竄出的00929月月配暴風成長，規模500億～600億了，另一檔00919的價錢跟878差不多，配息硬是多了快兩倍，「想問問現在00878是否不再是高股息的首選了？老大哥0056感覺也差不多…」

對此，網友紛紛表示，「這時候才是買878的好時機」、「我覺得不會，878追蹤的指數長期報酬是5.37％」、「撐過去就好了，AI高潮終究還是會來的」。也有網友說，「878真的滿手垃圾」、「878這波買技嘉真的很韭菜」、「00929還需要觀察，但省稅是大優勢」、「過氣了，00929、919當大哥了」。

另外，也有許多人推薦元大台灣高息低波（00713），「因子投資選00713比較好，00878的因子太少」、「波動低不是713嗎」、「00713是紮紮實實的六年報酬都贏過市值型」、「首選713，多空頭表現都夠水準」、「713是心頭痛，買太少」。