散戶瘋了！ 這檔電玩遊戲「迷因股」出現「史詩級軋空」股價狂漲685％

其他形式的認知偏誤（cognitive biases）

行為財務學正蓬勃發展，許多研究發現，一般人可能發生各種形式的「認知偏誤」，而無法做理性的決定，如果做短線交易，很容易受到負面影響。以下是一些常見例子：

代表性偏誤（representativeness bias）

人們相信「物以類聚」，東西必定是相關的，例如做好產品的公司股票一定好，以這種方式做擇股決策容易做錯誤的投資決策。如果你喜歡擇股，可以注意一下自己是否也有這種傾向，最好的方法當然是避免必須選股。

忽略樣本數過小（small sample bias）

人們經常以少數的觀察樣本做推論，忽略了樣本數愈大，通常推論愈精確，因為小樣本中的變異程度很高。例如金融機構新推出一個基金，三個月後表現傑出，理財顧問可能因此推薦給投資人，雖然三個月是很短的時間，有的投資人卻會覺得這是個很好的投資機會。

（本文出自《一生金錢無虞平衡理財法》） 定錨效應（anchoring）

投資人經常以一個並不一定有特別意義的價位，當成是否要買入或賣出的參考點，較常見的參考點是買入價格，如果股價沒有比買入價格高即不肯賣出，這種行為並不理性，因為合理的股價與參考點沒有明顯的關係，因此投資人可能無法即時賣出該賣出的股票，想要以交易獲利的投資人會因此有較大的損失。

峰終定律（peak-end rule）

人做決策時無法考慮到所有的因素，經常依賴過去的經驗，以投資為例，過去股價的最高點，經常被散戶記得，如果當時未賣股票，以後股價未再創新高就不想賣出；或者以前曾經以低價買入股票，將來會想以更低的價格買入。人的記憶也經常會被上次的終點經驗關鍵地影響，例如上次買股票慘賠，可能會有一段時間不想再投資。

現時偏誤（present bias, temporal discounting）

即使未來的報酬高許多，一般人還是會覺得立即可以得到的報酬，其價值遠比未來能得到的報酬的價值高，所以投資人沒有耐心等待，希望得到立即的滿足。這個心理現象造成投資人不願長期投資，因而無法得到長期投資可以得到的複利效應。要學習以人生的長期眼光看待投資，這可以經由金融機構定期定額投資或使用「全人均衡系統」做輔助，久而久之你就會不知不覺長期投資，避免「現時偏誤」造成的負面效應。

宜家家居效應（IKEA effect）

宜家家居最出名的就是，顧客到店裡買家具回家自己組裝，人們經常會因此覺得自己組裝的家具價值高於付出的價格，也就是過度評價自己參與過的成品。有研究顯示，投資人比較依戀自己組的投資組合，而比較不願意賣掉該投資組合，如果你喜歡自己選股，極可能受到這種負面影響。

從眾效應（Bandwagon effect）

投資人可能隨著人群買股票，一支股票愈流行跟的人愈多，造成股價泡沫，也可能隨著大家賣股票，造成股價崩盤。比方2021年時，美國曾出現一些「迷因股（memestock）」像是賣電玩遊戲的傳統店面Gamestop，股價因此漲了685％。

現成偏誤（Availability bias）

有些人喜歡以自己最容易記得的資訊，做投資判斷，這種資訊通常是最近發生或曾經經歷過，印象特別強的資訊，因而無法客觀以更多的資訊做決策。

選擇架構效應（Choice architecture）

研究發現，不同選擇的特徵被呈現的方式會影響人的選擇，例如將某選項設計成預設選項（default option）會導引人選擇這個選項，這種設計可以「輕推（nudge）」人去選擇這個選項，例如在薪水單中已預設選項讓員工選擇預扣薪水的一部分做為退休金投資，多數員工會因此投資在退休金上比較多的金額。經過金融機構做定期定額投資也會有類似效果，金融機構定期自動從你的戶頭中扣款，不知不覺中你的投資金額就會比不做定期定額的人多。

賭場營利效益（House Money Effect, Windfall Effect）

根據我和徐苑玲的研究顯示，投資人在之前的交易獲利愈多，之後的交易所承擔的風險愈高。這個現象與投資人獲得了意想不到的報酬後，接下來會愈投機的假設是一致的，也反映了一般人的一種心理現象，即得到一筆意外之財後，之後會揮霍掉是一致的，這也是賭客在賭場的常見行為，一開始運氣好，贏錢之後未見好即收，反而加碼下注，不僅輸掉原來贏的錢，還輸得精光。

周教授說 現在各種媒體提供的投資資訊五花八門，投資人做擇時與選股時的確可以參考，但是看到上述一般人在投資時常犯的心理偏誤，提醒我們在接觸資訊時千萬不要「忘了我是誰」。 我們是一般人，跟大家一樣，都會受情緒及認知偏誤的影響，因為我們不夠理性，所以容易做出錯誤的投資決定，而選股與擇時正是讓我們犯這些心理錯誤的捷徑。如果你想要規劃平衡充實的人生，一定要避免讓自己受情緒或認知偏誤綑綁，不要忘了自己的人生規劃，做投資時可多運用「八喜法則」，不僅可以避免因自己的不理性受到損失，而且會做出較為理性而正確的投資決策。

（本文出自《一生金錢無虞平衡理財法》作者：周行一）