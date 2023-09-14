ETF「沒收益平準金」最大疑慮曝！網公布最佳買法
收益平準金來源為投資基金，目的是讓基金不會因為申請人數增加，而稀釋掉所能分配的股息，以利所有投資人都能領到一樣金額的股利，不過此機制也常遭人詬病。有網友好奇「會改買沒有平準金的ETF嗎？」多數人則是打算「各半投資」，也有人擔心沒有平準金會導致配息不穩定，且有該機制收益能更清楚。
一名網友在論壇Mobile 01發文表示，現在有幾支新推出的ETF沒有設立平準金機制，他好奇「大家會比較喜歡嗎？會改買沒有平準金的ETF嗎？」
其他人則留言「不會」、「各半買」、「有平準金配息比較穩定」、「不會，平準金機制跟績效無關」、「個人認為不好也不壞，畢竟水能載舟亦能覆舟，就像AI股居多的ETF，漲高也擔心、跌多也傷心」、「有沒有平準金不是重點，重點是它的成份股能不能在漲的時後超越大盤，在跌的時後跌幅少於大盤」。
還有人留言「各半吧，都會買」、「平準金只是輔助，像00919的可分配收益就增加到2.76」、「可以的話我會選有平準金的，這樣看每年的收益比較清楚」、「金管會說要管制平準金，所以後來出來的ETF就沒有平準金了，只是那不就又跟基金很像？」
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