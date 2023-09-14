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中華電信（2412）加薪！網憂股東怒砸盤 他氣喊：明天空

聯合新聞網／ 綜合報導
中華電信明年將加薪。 聯合報系資料照
中華電信明年將加薪。 聯合報系資料照

行政院核定2024年公務人員全面調薪4%，中華電信（2412）也將於明年元旦起全員定額加薪，調幅優於4%，定額薪資部分為3,000元。PTT討論，加薪後人力成本大增，明年每股盈餘（EPS）大約0.2-0.25元，股東恐怕要「怒砸盤」。其他人也說，「對員工好就是對股東不好，明天空！」

據了解，中華電信決議明年元旦起全員定額加薪，平均調幅優於4％，定額加薪對於初入職場員工比較有感。知情人士透露，元旦會先加薪3,000元，待明年7月1日後，會再給予免稅伙食津貼2,400元。

一名網友在PTT轉發新聞討論，員工兩萬人，加薪後人力成本大增，恐怕將影響明年股票盈餘，明年EPS大約0.2-0.25元，「股東要怒砸盤了嗎？」

其他人則留言「跌一根」、「對員工好就是對股東不好，樓下明天空」、「明天一根」、「定額3000對5萬來講是6%耶」、「錢沒賺幾個，加薪拼命加」、「崩爛，沒fu糗還敢加薪」、「員工年薪154w，還吵加薪，股東永遠4.5元，物價不漲嗎？」

但也有人緩頰「調薪4%算少的了吧，我上市野雞公司也有4%啊」、「月薪5萬 4%也才2000，沒有公司加薪加不起的吧」、「調4%，通膨都不只4%了」、「跌個鳥，4%上市公司正常調薪幅度」、「笑死，今天漲停」、「中位數150，加4%還可以啦」。

PTT 中華電信

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