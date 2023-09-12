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央行不升息救台幣？他列4可能 網卻直指1原因：房價不能崩

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣持續貶值。（本報系資料庫）
新台幣持續貶值。（本報系資料庫）

國際美元高檔震盪，加上人民幣匯率貶勢未止，熱錢昨（8）日再度落跑逾7億美元，拖累新台幣匯率收盤失守32元大關，收32.008元，連六貶並為十個月低點。PTT網友討論「央行不升息」原因，有人直指，「房價不能崩，為了房價只能犧牲你們」。

中央銀行統計顯示，9月以來，新台幣匯率天天貶，累計貶值金額達1.54角。一名網友在PTT發文表示，由於外資知道央行不可能升息，新台幣會持續貶值，因此不如賣股把錢換成美金，匯出台灣。

至於央行不升息的原因，他整理出四種可能，第一，國內通膨降溫。第二，升息可能澆熄內需、影響企業投資意願。第三，選舉到了。第四，台灣經濟基本面良好。

其他網友則認為原因與房價關係更大，有人留言「單純房價不能崩吧」、「怎麼可能升息，要保護台灣GDP房地產」、「房產都在某些人身上怎麼升」、「為了房價只能犧牲你們」、「台灣的尿性就是不會升息，只能靠低利一直拖下去」、「就算台灣經濟衰退，房地產業也不可跌」、「房地產是政府認證經濟火車頭」。

許多人擔心台股前景，紛紛留言「台股再殺1000點」、「外資要逃命了」、「年初，外資大買，台幣接近30，現在匯損就賠慘了」、「我決定換美金」、「又要股匯雙殺了嗎」。但也有人持反面意見留言「看看周邊國家的貶勢，台灣確實沒有立即升息必要」。

台幣 房地產 台股 PTT

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