鑽石生技（6901）股票抽籤價差約58％…張數1萬7千多張！ 她：毫不猶豫申購按下去
剛剛打開APP發現，有一檔「鑽石生技」可以抽，除了溢價差有58%，甚至抽的張數有17000張！看到的時候毫不猶豫「申購」直接就按下去了。
如果有閒錢的話，這檔可以試著抽抽看喔，抽的話大約要準備4萬塊，不過因為還要扣手續費，最好多存100-200元進去。
可能有大大是第一次抽股票，還是要再提醒一下，有抽到股票的話，我會在撥券日當天就賣掉，不會放著，這樣是勝率最高的策略。
雖然講出來會增加抽籤的分母，更不容易抽中，但這檔股票是近期以來，溢價差這麼高又有抽這麼多張數的，忍不住還是要分享一下，抱歉了大大們。
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