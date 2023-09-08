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金融股被倒爛⋯他籲做多華南金（2880）！網卻勸再等等曝時機點

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論投資金融股。圖／聯合報系資料照片
網友討論投資金融股。圖／聯合報系資料照片

金融股配息穩定，然而自去年起受到美國升息、防疫保單虧損等影響，許多金融股股價大跌，不過正因為金融股不易倒閉的特性，這波跌勢也成為長期投資者加碼機會。有投資人分享「做多」華南金（2880），不過其他人卻認為時機還早，建議等到股價1字頭再買進。

一名網友在PTT發文表示，金融股股價下跌，正好是存股族進場的好時機，他推薦投資華南金，並大讚「體質優於同樣破月線的聯邦跟安泰，等不到遠銀甜甜價，所以華南金下來載人了」。

不過其他網友卻留言「還早18再說」、「沒有1字頭我可是不會心動的喔」、「這家是新一元金... 一字頭很靠近了」、「買這支我寧願買永豐」、「這支今年配這樣我覺得不行」、「19再考慮，現在太貴」、「現在金融股每一支都是這個線，看來會崩」、「金融股崩就是買富邦啦，其它就是不夠錢加減買」。

還有人留言「華南一字頭可以配一些資金進去，不然還是遠銀比較甜，還有配股」、「20以下再買，不然買永豐」、「台中銀可以加減買，不過現在偏貴」、「我還是覺得企銀比較便宜，希望不要再打呆」、「這價位不如永豐」。但也有人力挺留言「每天買10股，跟了」。

華南金 金融股

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