台積電（2330）美國廠踢鐵板、投資人想砍股？網笑：沒台奴就沒競爭力

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）至美國設廠，卻因美國勞工準時下班，導致其遭遇建廠與裝機時程延宕、工會抵制等問題。PTT網友笑稱，未來美國廠的建造及營運恐怕非常坎坷，甚至有投資人打算減少持股，還有人「補刀」狠酸「台積就是靠台灣奴工才有競爭力」。

一名網友在PTT分享新聞並指出，台積電美國場的勞工必須準時下班，甚至將半導體設備丟著不管，直接「閃人」，他笑稱是「優質的美國工人文化」，他也擔心，未來台積電美國廠的建造及營運恐怕會非常坎坷。

其他人則留言「完全沒有競爭力，還是黃猴奴讚」、「這高層早就知道了吧，只是現在才見識到不奴的工作文化」、「勞工典範啊，誰叫台人這麼奴」、「美國人的肝很貴」、「不然呢，GG難道以為美國人跟台奴一樣好控制？」、「台積電注定不會漲的，美國人成本高，好吃懶做」。

還有人留言「美國工人可是很兇的，你敢佔便宜他們就敢反擊」、「美國勞工有國家保護」、「這到貨誰安排的？還怪工人不願搬？安排的自己搬啊」、「美國人誰跟你來吃虧就是佔便宜這套」、「想壓榨員工在美國踢到鐵板？」、「要就付加班費，別想佔人便宜」。

不少人都認為台灣勞工正式台積電的競爭力所在，有人留言「台灣奴工才是核心競爭力」、「還沒設廠之前就知道台積電只能在台灣成功吧」、「沒有台灣奴工怎麼當護國神山」、「是台灣太奴吧，台積電根本欠教訓」。還有人留言「台積電去美國設廠是不是虧本生意啊？要不要砍0050跟台積電持股」。