鑽石生技（6901）新股抽籤…價差約2萬4！ 專家提4特點：內部人無法隨意賣股

鑽石生技（6901）即日起到11號新股抽籤，承銷價40塊，對比興櫃價格64塊，價差24塊。

這檔股票有幾項特點：

營運模式就是把公司的資金投入到生技新創公司，範圍遍及全球。未來會每天在官網公布投資組合以及這些資產的價值變動。

投資這檔股票對小股民而言，最好的情況是經營團隊眼光精準、看中的新創公司檔檔開花，這樣賣出股票不僅能實現獲利，也能帶動資產往上；

不好的情況是，由於這家公司的營收計算方法，是依照被投資公司的市場價格來計算的，所以如果被投資公司股價下跌，營收就有可能是「負」的。例如上半年的財報，不僅獲利是負的，營收也是負的。

所以買這檔股票，考驗的就是經營層的「眼光」，為此，它們取了一個響叮噹、含金量十足的名稱「鑽石生技」。

不過介紹這檔股票並不是本文重點，其實只是想分享一件趣事...

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最近半年鑽石價格崩跌40%。

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