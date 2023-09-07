快訊

雨勢升級！17縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

母偷吃女婿「LINE對話露骨調情」 她PO毀滅式截圖：我媽是制服控

教部五年再砸52億盼國際生留台工作 4類新型專班規畫曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑽石生技（6901）新股抽籤…價差約2萬4！ 專家提4特點：內部人無法隨意賣股

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

鑽石生技（6901）即日起到11號新股抽籤，承銷價40塊，對比興櫃價格64塊，價差24塊。

這檔股票有幾項特點：

1.台灣首檔生技創投公司

2.主要股東有中天、合一、富邦蔡家、台新創投、潤泰集團

3.閉鎖期高於一般公司，內部人無法隨意賣股

4.掛牌後流通在外的股份只有13%，籌碼相對穩定

營運模式就是把公司的資金投入到生技新創公司，範圍遍及全球。未來會每天在官網公布投資組合以及這些資產的價值變動。

投資這檔股票對小股民而言，最好的情況是經營團隊眼光精準、看中的新創公司檔檔開花，這樣賣出股票不僅能實現獲利，也能帶動資產往上；

不好的情況是，由於這家公司的營收計算方法，是依照被投資公司的市場價格來計算的，所以如果被投資公司股價下跌，營收就有可能是「負」的。例如上半年的財報，不僅獲利是負的，營收也是負的。

所以買這檔股票，考驗的就是經營層的「眼光」，為此，它們取了一個響叮噹、含金量十足的名稱「鑽石生技」。

不過介紹這檔股票並不是本文重點，其實只是想分享一件趣事...



最近半年鑽石價格崩跌40%。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

鑽石生技 股票抽籤 潤泰集團 合一

延伸閱讀

30元以下00919為便宜價、月領一萬要存幾張？專家：與00878和0056組完美月配息

00929成第三大高股息ETF…掛牌以來不含息報酬率近15％！除月配息外還有兩優點

30萬全買00878或搭00713、0056組月配？專家：用一次領息超過這金額判斷

00929、00919、00878...「會填息是基本要求」！ 專家教該怎麼選ETF產品

相關新聞

鑽石生技（6901）新股抽籤…價差約2萬4！ 專家提4特點：內部人無法隨意賣股

鑽石生技（6901）即日起到11號新股抽籤，承銷價40塊，對比興櫃價格64塊，價差24塊。

股崩30%還是老神在在！「空頭」夫妻十年後想退休 理財規畫方案早就有COVID-19？

他們和大部分「咖啡館投資人」一樣，沒花多少時間就了解指數型基金投資組合的智慧。即使如此，我還是提醒約翰和凱莉，儘管他們可能不再那麼認真追蹤股市的漲跌，但他們投資組合…

想股票抽籤賺價差…但就沒錢！ 專家：這銀行繳3千元一年100萬額度無限抽

8月中有幸到京城銀（2809）舉辦一場實體講座，就這麼剛好，半個月後京城銀創新高了。當然這裡不是要吹噓股添樂像財神爺，畢竟我自己的股票都沒創新高。

農場大亨看《華爾街日報》和《富比士》雜誌都沒用 買到微軟滑一跤跌十年

獨自擴展農場業務使我父親更執著從股市致富，他深深著迷於股票交易。現在我回想起來，他根本不是著迷，他就像…

AI這麼熱老手卻推薦這檔「計程車股」 股市大咖：毛利超過40%的產業異類

步入9月，今年的投資大勢底定了一半。AI趨勢還是大贏家，相關概念股熱度不減，但投資人也不能就此掉以輕心，仍須留意過熱行情，以及隨時會出現的變數...

若用AI類比長榮（2603）現在到哪了？網全唱衰：「倒貨爛炸」階段

台股2日開低走低，盤中最低一度來到16844.57點，大盤指數終場收16893.73點，下跌319.14點，跌幅1.85%。PTT網友討論，AI股票本周回檔，好奇「AI飆到多少了？」但許多人認為，AI股票可能已經漲到末期，直呼「稍懂一點技術分析都知道回不去」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦