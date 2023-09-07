聽新聞
test
0:00 / 0:00
鑽石生技（6901）新股抽籤…價差約2萬4！ 專家提4特點：內部人無法隨意賣股
鑽石生技（6901）即日起到11號新股抽籤，承銷價40塊，對比興櫃價格64塊，價差24塊。
這檔股票有幾項特點：
1.台灣首檔生技創投公司
3.閉鎖期高於一般公司，內部人無法隨意賣股
4.掛牌後流通在外的股份只有13%，籌碼相對穩定
營運模式就是把公司的資金投入到生技新創公司，範圍遍及全球。未來會每天在官網公布投資組合以及這些資產的價值變動。
投資這檔股票對小股民而言，最好的情況是經營團隊眼光精準、看中的新創公司檔檔開花，這樣賣出股票不僅能實現獲利，也能帶動資產往上；
不好的情況是，由於這家公司的營收計算方法，是依照被投資公司的市場價格來計算的，所以如果被投資公司股價下跌，營收就有可能是「負」的。例如上半年的財報，不僅獲利是負的，營收也是負的。
所以買這檔股票，考驗的就是經營層的「眼光」，為此，它們取了一個響叮噹、含金量十足的名稱「鑽石生技」。
不過介紹這檔股票並不是本文重點，其實只是想分享一件趣事...
…
…
…
最近半年鑽石價格崩跌40%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言