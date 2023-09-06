不怕股崩！「空頭」夫妻十年後想退休 理財規畫方案早就有COVID-19？

躲不過的空頭來襲？你需要指數型基金投資規畫，預先做好準備！

如何面對空頭市場？

十九年前，一對夫妻聯絡我。當年，約翰和凱莉約五十多歲，他們在當地的報紙上讀到我的專欄。他們堅持投資股市，但只是因為他們來往的券商堅持投資於股市。他們後來因為一個迫在眉睫的問題找上我。我們是否在正軌上，能不能在十年後退休？

約翰和凱莉已經做得很好了，他們已經調整好自己的儲蓄和支出。他們知道自己的花費以及儲蓄的金額。他們想要在十年後退休，而且退休後的生活方式要和現在差不多。這聽起來很熟悉。

他們和大部分「咖啡館投資人」一樣，沒花多少時間就了解指數型基金投資組合的智慧。即使如此，我還是提醒約翰和凱莉，儘管他們可能不再那麼認真追蹤股市的漲跌，但他們投資組合有一部分仍會投資於股市，而且他們一生還會經歷許多次空頭市場。

股市就是這樣。前進兩步，後退一步。把股市前進兩步、後退一步當成理論來說很簡單。但是在實際生活中，前進兩步可能要花兩年或是需要二十年；退後一步所花的時間只有三年多或不到三年。

當新技術刺激新想法、帶動新產業時，每個人都想談股市，企業盈餘增加，就業下滑，股市每年創造一○％、甚至三○％的報酬率。就算我們的理財規畫已經設想過空頭市場的發生，但我們其實並沒有那麼容易接受，空頭市場無可避免的就是會來臨。股市會後退一步。

股災會再次發生嗎？

（本文出自《不在意，才能賺最多》） 過去四十年來，我經歷過非常多次空頭市場，當理財規畫中的「退可守」 變成現實情況後，我們會面臨完全不同的情緒反應。會再次發生嗎？一九八七年股市崩盤時我們想，會再次發生嗎？網路泡沫破滅以及九一一恐攻時我們想，會再次發生嗎？二○○八年金融危機時我們想，會再次發生嗎？二○二○年COVID-19全球大流行時我們想，會再次發生嗎？

只要我們投資於普通股，就一定忍不住想：會再次發生嗎？不論會不會發生，只要一發生，股市終究會站上新的高點，因為股市反應了全世界人類堅持不懈的生產力。如果沒有發生，全球的生產力就會戛然而止，你定存的錢就不值得聯邦存款保險所保障的金額了。

我不是在說你應該盲目的配置投資組合到普通股。我知道很多「咖啡館投資人」的投資組合完全都是定存單或債券，因為他們打造的是適合他們的理財規畫。

約翰和凱莉在二○○一年底前打造一個理財規畫方案。當時，普通股的空頭市場持續到了二○○二年，我打電話問他們的情況。他們回答我：「嘿，比爾，我們未來十年都不會從投資組合中提款，所以我們不擔心股市下跌。」

約翰和凱莉每年都會更新他們的理財規畫方案，以納入最新的動力設定，一路上會進行小幅調整。二○○九年初，他們離退休更近了，股市還是在下跌，我又打電話問他們的情況。他們回答我：「嘿，比爾，我們未來十年的支出都沒有投入股市，所以我們不擔心下跌。」

理財規畫早就納入「空頭」

約翰和凱莉每年持續根據動力設定，更新他們的理財規畫，一路上做小幅度的調整，以反映他們的生活和市場的變化。二○二○年初時，股市下跌三三％，我打電話問他們的情況，你知道他們怎麼說嗎？ 「嘿，比爾，我們未來十年的支出都沒有投入股市，所以我們不太擔心股市下跌。」

我們談到股市未來三個月可能會再跌三成，而且會維持在低檔三年，就像二○○○年初那樣。他們的反應也是一樣。雖然他們有健全的普通股配置，但約翰和凱莉過著彷彿股市根本不存在的生活。他們知道，空頭市場是人生的一部分。他們了解普通股會遇到空頭市場，這就是資本市場運作的一部分。

在你一生的投資歷程中，很可能每六到八年就會遭遇一次空頭市場。你能撐過空頭市場，是因為你的理財規畫中已經為空頭做好規畫了。

然而，如果你的情緒上和財務上沒有為下一次的空頭做好準備，你就可能會專注於股市以及投資組合的績效，因為華爾街和其他人似乎都是這樣子的。專注於股市的危險之一，就是你開始專注於你無法控制的事情，而不是所有你能控制的事情。專注於一件事，尤其是你無法控制的事，會讓你身陷麻煩。

（本文出自《不在意，才能賺最多》作者：比爾．蘇西斯 譯者：呂佩憶）