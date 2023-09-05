農場大亨用當天股市波動決定家庭晚餐氣氛 買到這檔科技股…滑一跤跌十年

買賣股票的慘痛經驗

貝絲和馬克想要談點正事。他們準備展開新的事業旅程，是時候要讓財務步上正軌了。我們談話到最後，貝絲小聲的告訴我，因為她父親買賣股票的慘痛經驗，使得她對股市感到很焦慮。在她小時候，家裡晚餐時間的氣氛是由當天股市的波動而定。

我們花了幾分鐘回顧她的那些回憶，以及許多投資人持有股票的經歷。我們權衡了一輩子都在買賣股票的可怕經驗，以及買進所有股票然後抱一輩子的好處。她很聰明，我想她一定懂了，但是就情緒上來說，我覺得她還沒調整過來。我應該要告訴她我自己的故事，但我當時沒說。我真希望我當時有說。

我父親一直執著於把農場發展成惠特曼郡最大的農場，這件事對他來說很重要。他總是想成為最好的。雖然這麼想並沒有錯，但這必須對你自己和你所愛的人來說也是好事，才是健全的心態。但對他來說並不是。

他和他的弟弟為了擴大農場規模而密切合作。他們持續努力去實現這個目標，直到他弟弟決定花更多的時間陪伴家人，而不是花這麼多時間設法讓農場成為最大、最好的。我父親對這件事很有意見，所以兩人決定把農場業務分開，讓我父親自己去拚。結果，他們為了制訂新的土地劃分界線，對簿公堂長達二十年。

靠選股專家也沒用

獨自擴展農場業務使我父親更執著從股市致富，他深深著迷於股票交易。現在我回想起來，他根本不是著迷，他就像貝絲的父親一樣被股市深深折磨著。為了讓他的孩子也對股市感興趣，他會買一間公司的一股股份，送給每一個孩子，這些公司包括克萊斯勒（Chrysler）、帝泰風（Dictaphone）、朗森（Ronson）、皮特森（Pittson）和波音（Boeing）……這些只是我記得的幾檔個股。

（本文出自《不在意，才能賺最多》） 他試著用不同的角度來了解股市。他訂閱《華爾街日報》（Wall Street Journal）和《富比士》（Forbes）雜誌。他會仔細閱讀選股時事通訊和趨勢追蹤服務。當這些都沒用時，他會前往奧勒崗州波特蘭市和券商見面，對方自稱是西北地區最佳的選股專家。結果這位專家也沒用，我父親開除他，又找了斯波坎市（Spokane）的另一位選股專家，但這位專家也沒撐多久。接著，我父親找上一位大宗商品交易商，開始交易期貨，最終就是災難一場。

買了微軟學到教訓

在這個過程中，我是他傾吐的對象。後來當我開始從事證券業，我父親致力於協助和他教會附屬的天主教學校成立捐款基金。不意外的，他後來也成為投資委員會的主席。他在這個過程中，決定將很大一部分的捐贈基金，用來投資西北部一間快速成長的公司，那就是微軟。隨著多年來這檔股票的升值，這家軟體公司幾乎支撐了侍奉天主所需的所有捐贈基金——至少我爸是這麼認為的。我離開華爾街並開始撰寫自己的書後，他經常提醒我聖高爾學校捐款基金的驚人成長。

諷刺的是，《咖啡館投資人》（編按：台灣版譯名為《不看盤，我才賺到大錢》）出版後不久，微軟的股價開始長達十年的跌勢；雖然公司的盈餘持續飆升，但股價卻腰斬。我父親不了解箇中原因。對他來說，市場效率讓他學到痛苦的教訓，這個教訓就是，長期帶動股票價格的其實是投資人的情緒，不是公司真正的獲利。

那段時間我也了解到，我父親不是想在股市創造最大的報酬。買賣股票對他來說是種嗜好，他的嗜好也運用在他的私生活上，用於管理聖高爾學校的捐款基金。另一方面，在家庭財務上，農場的收入和社會福利金讓他和我母親在蛇河畔的生活無虞。他不需要在股市創造最大的報酬。

然而，對我的兄弟姊妹來說，他們不能單靠農場的收入來彌補社會福利金的不足，所以投資不該是個嗜好，而是他們生活上非常必需的事。

公司獲利能力和股價有落差

過去二十年來，很多「咖啡館投資人」讓我知道，不是只有貝絲的父親和我父親以股票交易為嗜好。我不是在批評我父親對股市的著迷。我想讀者也會同意，我們現在的文化氛圍深受股市的吸引，而且現在很多免手續費，還能網路交易，情況只會更糟。然而，這不表示我們也該這麼做。

我承認，股市是個吸引人的地方，也是世界各地經濟體中重要的一環。我們很幸運，我們生活的世界能讓想像力發展成好的想法，我們的經濟體系允許我們成立公司，並將這些想法帶入資本主義的股票市場中。

雖然資本主義也會創造一些問題，但仍然是很不錯的制度，可以改善全世界人們的生活。股市讓私人公司把股票賣給投資大眾。這讓公司能在各種用途上取得資金，包括擴展公司的營運和未來的業務成長。

貝絲和我討論從我們的父親身上發現到的事，就是公司的獲利能力與上市股票的價格之間是有落差的。了解這兩者的差異最終引導我們建構投資組合（編按：即包含指數型基金的投資組合），並讓我們可以不去管個股的波動，同時還能參與整體股市長期的成長。

（本文出自《不在意，才能賺最多》作者：比爾．蘇西斯 譯者：呂佩憶）