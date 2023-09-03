AI這麼熱老手卻推薦這檔「計程車股」 股市大咖：毛利超過40%的產業異類

摘要 1.AI趨勢還是大贏家，相關概念股熱度不減，但投資人也不能就此掉以輕心，仍須留意過熱行情，以及隨時會出現的變數。 2.全球資金大舉從中國撤出，這部分將對股市、債市產生擠壓效應，絕對不可忽視。近來波動劇烈，短期操作較有利可圖。 3.投資人可參考藍籌股：大車隊（2640），不僅獲利相當穩定，毛利一直維持45%以上，也是該產業的異類。

步入9月，今年的投資大勢底定了一半。AI趨勢還是大贏家，相關概念股熱度不減，但投資人也不能就此掉以輕心，仍須留意過熱行情，以及隨時會出現的變數。短期與中長期的投資策略不一樣，長期可以持續緊抱，短期就得提防拉回的風險。

中國的經濟變數會影響局部的景氣。不過全球龍頭美國依然是朝穩健方向前進，利率政策主要採取鴿派略帶鷹派的路線，不必驚慌。

也由於國人出國旅遊的風潮持續不墜，難免排擠到內需消費，尤其是民生產業。旅宿業的業績略有消退，海外旅遊和通膨都是原因。

出口外銷將因近來的台幣走貶而受惠，有益於電子業接下來的收益，可以說是各項產業表現大不同。全球資金大舉從中國撤出，這部分將對股市、債市產生擠壓效應，絕對不可忽視。近來波動劇烈，短期操作較有利可圖。

近期有許多台灣影集，都在描繪底層人民的生活困頓與無奈，這也是在提醒觀眾們理財、資產分配的重要性。攸關生活品質的關鍵，在於保持現金流及穩固的經濟根基。投機可遇不可求，但若投資得宜，每年收到的穩定股利，對於保障生活是很大的定心丸。

再次提醒各位，短期的熱門行情固然很有誘因，但長期透過藍籌股獲得的「資本利得」將更為驚人。此外像是基金定期定額、ETF，都有同樣的效果。

挑選藍籌股，可參考大車隊（2640），不僅獲利相當穩定，毛利一直維持45%以上，也是該產業的異類。收入來源趨向多元化：洗衣、清潔、代駕比重都在提升，生活媒合、資訊廣告的收入也不錯。每年現金股利從3元，逐步成長到目前的5元，值得長期觀察，留意。

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