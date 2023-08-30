買可成（2474）被倒爛！PTT曝「趨勢有利上漲」：買到賺到

新台幣28日由升轉貶，終場以貶值2.4分收31.874元，連兩個交易日貶值，台北與元太外匯總成交量縮至11.85億美元。PTT討論，金屬機殼廠可成（2474）受新台幣貶值挹注，第三季仍有匯兌可期，有網友抱怨「被倒爛」。有人表示，「如果台幣持續貶值，可成手頭上的美金，用來併購那會蠻可觀的，遲早填息，人手一張167買到賺到」。

受到新台幣貶值影響，可成第三季有匯兌可期，可成第二季營收、毛利率上升，加上業外匯兌等，第二季EPS回升至6.59元，今年上半年EPS為7.75元，可望賺逾一個股本，明年有機會維持配發10元的現金股利。

一名網友在PTT發文表示，他投資可成股票，今年光是領利息「EPS就差不多15元」，他認為，第三季匯率比第二季更好一點，匯兌利益也會增加，他也抱怨，第二季EPS為6.59，然而結果卻被「倒爛」。

其他網友留言「美金概念股」、「: 167$買到賺到，等實施庫藏，漲停來一根」、「利多不漲，慘喔，準備下去」、「可成今年利息收入就相當於去年獲利了，本業依舊是金屬機殼公司，這一塊只能看大環境變化」、「本業虧損的話就沒有意義了，只能等炒作，另一個本業虧損靠股利拉正的例子叫台化」、「等150元以下的價格等好久了」。

還有人留言「遲早填息的…人手一張167買到賺到」、「留錢，預計撿到兩張停止」、「滿手現金收利息是在學銀行嗎」、「存美金真開心」、「美元升息差不多到頂了 看能撐多久而已，利息收入以後只會往下，對於未來EPS 會下滑的公司，自己小心」。