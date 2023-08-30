快訊

能去業界誰要當代理教師？「理科教師荒」 3大問題待解

旅遊不便險遇颱風賠不到？保單條文「這7個字」讓保障大縮水

還能躲去哪？都市發展與全球暖化熬成的「滾燙美國」

東森（2614）多次減資 他不解：玩不膩？網曝真正目的

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論東森減資。本報資料照片
網友討論東森減資。本報資料照片

東森國際股份有限公司（2614）於本月4日宣布減資彌補虧損換發股票停，PTT網友表示，近年來東森已多次減資，股價腰斬再腰斬，「怎麼玩不膩？」其他網友直言，這檔股票就是「專門坑殺散戶的老闆」。

一名網友在PTT發文表示，東森這幾年已多次減資，他好奇詢問，「減資再減資、股價腰斬再腰斬，對公司有什麼好處嗎？不然東森怎麼玩不膩？」

其他人則留言「慢慢收啊」、「果然是全台北股市最垃圾的股票」、「坑殺投資人」、「不要買垃圾」、「韭菜自己出來站好報數」、「連兩天問東森，你是套在多少」、「這家以前缺點就股本超大，至少他願意減資」、「公司本身有資產，這種方式可以不斷縮減，之後再增資稀釋，反正不斷減資的公司還是別碰實在點」。

還有人留言「我也被騙了3萬多」、「割韭菜」、「還有人敢買力霸王家」、「寧可買蝗蟲人的股…咦 還是不要好了 寧可當當空手仔」、「立凱屌打」、「那麽糾結就換股吧」、「查一下力霸吧....完全不會考慮投資這種公司」、「以前師傅推過，窩被宰過一次」、「看公司作風就知道 還會追蹤的人是？」、「之後就會增資了」。

編輯推薦

PTT 韭菜

延伸閱讀

0050、00850、00923怎麼選？ 她整理出三代「市值型ETF」比較表

00878果不其然將「這檔」納入成分股！ 專家：AI濃度更高了

00878新納入技嘉（2376）卻看不出剔除了誰！ 專家：難不成是只進不出？

鴻海爆量下跌該賣還是勇敢進場？法人曝「這價位」往下買

相關新聞

東森（2614）多次減資 他不解：玩不膩？網曝真正目的

東森國際股份有限公司（2614）於本月4日宣布減資彌補虧損換發股票停，PTT網友表示，近年來東森已多次減資，股價腰斬再腰斬，「怎麼玩不膩？」其他網友直言，這檔股票就是「專門坑殺散戶的老闆」。

買可成（2474）被倒爛！PTT曝「趨勢有利上漲」：買到賺到

新台幣28日由升轉貶，終場以貶值2.4分收31.874元，連兩個交易日貶值，台北與元太外匯總成交量縮至11.85億美元。PTT討論，金屬機殼廠可成（2474）受新台幣貶值挹注，第三季仍有匯兌可期，有網友抱怨「被倒爛」。有人表示，「如果台幣持續貶值，可成手頭上的美金，用來併購那會蠻可觀的，遲早填息，人手一張167買到賺到」。

存金融股當退休金是否可行？ 專家：只要「行動就勝過完美的計畫」

退休時候剛好遇到去年金融業的慘況，股價重挫，獲利腰斬，今年股利更是低迷，這時退休族真的是心慌慌...

臺鹽（1737）秀庫存讓搶鹽潮落幕？PTT預言：洗腎股買起來

日本政府排放核廢水引發南韓、中國大陸出現搶鹽潮，台灣民眾也蠢蠢欲動，有投資人擔心此現象將牽動相關股票股價，不過臺鹽（1737）近日秀出大量庫存，盼能安撫害怕缺鹽的民眾。PTT網友熱議，「接下來會不會看到追高散戶秀庫存？」其他人笑稱「洗腎股買起來」。

中國印花稅減半會「吸走台股資金」？網點出關鍵：沒錢減稅也沒用

中國自8/28起調降股票交易印花稅，從0.1%降至0.05%，等於減半徵收，這也是自2008年以來首次調降。PTT網友擔心，此政策會導致「中國強力磁吸台股的資金」，但其他網友卻表示，中國目前主要問題是通貨緊縮，許多人的錢都被扣在房產上，經濟前景差，導致不敢花錢，降低印花稅也不會提高投資意願。

「玩股10年還貼錢倒賠」白忙一場給他的啟示：指數化投資至少7-10％報酬

回顧投資生涯，雨果表示自己是在2007年進入台股，起初只想賺快錢，於是從財經雜誌中挑選一檔30多元個股買進，隨著帳上報酬來到10%左右就獲利了結「第一次賣掉賺到3000元！」讓他頓時覺得：「原來股票賺錢是這麼容易的事！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦