東森（2614）多次減資 他不解：玩不膩？網曝真正目的

東森國際股份有限公司（2614）於本月4日宣布減資彌補虧損換發股票停，PTT網友表示，近年來東森已多次減資，股價腰斬再腰斬，「怎麼玩不膩？」其他網友直言，這檔股票就是「專門坑殺散戶的老闆」。

一名網友在PTT發文表示，東森這幾年已多次減資，他好奇詢問，「減資再減資、股價腰斬再腰斬，對公司有什麼好處嗎？不然東森怎麼玩不膩？」

其他人則留言「慢慢收啊」、「果然是全台北股市最垃圾的股票」、「坑殺投資人」、「不要買垃圾」、「韭菜自己出來站好報數」、「連兩天問東森，你是套在多少」、「這家以前缺點就股本超大，至少他願意減資」、「公司本身有資產，這種方式可以不斷縮減，之後再增資稀釋，反正不斷減資的公司還是別碰實在點」。

還有人留言「我也被騙了3萬多」、「割韭菜」、「還有人敢買力霸王家」、「寧可買蝗蟲人的股…咦 還是不要好了 寧可當當空手仔」、「立凱屌打」、「那麽糾結就換股吧」、「查一下力霸吧....完全不會考慮投資這種公司」、「以前師傅推過，窩被宰過一次」、「看公司作風就知道 還會追蹤的人是？」、「之後就會增資了」。