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存金融股當退休金是否可行？ 專家：只要「行動就勝過完美的計畫」

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

之前朋友問說，存金融股退休金可行嗎？

金融股存股族一直很愛的標的，但是最大的風險就是這是單一產業

如果要退休時候剛好遇到去年金融業的慘況，股價重挫，獲利腰斬，今年股利更是低迷，這時退休族真的是心慌慌...

我的建議是，可以分散投資，對於沒有選股能力或者是不想看盤的投資人，買一些大盤ETF，然後更重要的是開始投資

屢試不爽的經驗是，每次有親友問我怎麼投資，結果往往過了一年兩年，他們也還沒真正開戶

聽了很誇張對嗎？

其中一個我想滿大的原因是，我的諮詢是免費的，得來太容易不懂得珍惜，看來下次有親友要問我理財，我要收費了（笑）。

另外一個原因，大多數人可能「想太多」，第一步的行動遲遲未執行，我認為即便第一步不完美，但真的遠勝過精準的計畫。

好比今年至今，大盤已經漲了約14％，不開始投資，永遠只能領銀行裡面的1％利率。

再者，還有複利的威力

大部分的人覺得抓到某幾檔飆股，就是通往舒適退休的門票，例如今年的緯創、之前的航運股。

但因為事實上，對大多數人而言，推動資產成長最重要的因素是儲蓄，而且是有紀律、愈早愈好。

每拖延一年，最終的退休目標就愈難達成。

穩紮穩打致富的秘密在於複利的奇蹟。愛因斯坦形容複利是第8大奇蹟，複利的運作方式指的是將股利累積起來後繼續再投資。

圖片來源：《漫步華爾街》
圖片來源：《漫步華爾街》

這張圖片中，1801年投資在股票1美元，到了2021年變成5400萬美元，這就是複利的力量...

所以，不完美的行動，遠勝完美的計畫。

◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

大盤 資產 退休金 ETF 愛因斯坦 金融股

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