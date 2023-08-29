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中國印花稅減半會「吸走台股資金」？網點出關鍵：沒錢減稅也沒用

聯合新聞網／ 綜合報導
中國經濟前景差，人民幣持續貶值。路透
中國經濟前景差，人民幣持續貶值。路透

中國自8/28起調降股票交易印花稅，從0.1%降至0.05%，等於減半徵收，這也是自2008年以來首次調降。PTT網友擔心，此政策會導致「中國強力磁吸台股的資金」，但其他網友卻表示，中國目前主要問題是通貨緊縮，許多人的錢都被扣在房產上，經濟前景差，導致不敢花錢，降低印花稅也不會提高投資意願。

一名網友在PTT發文表示，中國減半徵收股票交易印花稅，中國殖利率8%以上的民生基礎國營定存股，還有類獨佔且國家保護的內需股的股價都被嚴重低估，未來可能會強力磁吸台股的資金。

其他網友卻留言「炒股刺激經濟」、「要確定錢能匯出中國，想被黨割韭菜嗎」、「降低交易成本很有效，西台灣炒股時代開啟」、「韭菜榨不出錢了，未來20年能花的錢都鎖在房子裡了」、「本都沒了，減半屁用」、「一堆人的錢被房子吃掉了」、「重要是內需要穩住，中國現在還可以穩固因為還有龐大的人口紅利，當知識跟生活水準變高還有人口紅利？」。

還有人留言「中國現在的問題是通縮，通縮是信心問題，不是單純降資，那投資成本再低有什麼用，中國人口紅利已經差不多了，畢竟已經生不如死了，活著的人生活成本又很高，就導致不敢花錢的通縮而已」、「頻繁交易只會輸更多次」、「減稅沒啥意義，就像阿根廷之類的國家，怎麼改都沒用，源頭就被斷，放多少水都會流掉」。

大陸曾經多次調整股票交易印花稅。如2008年股市重挫，當局在4月大幅下調稅率，促使隔年演出牛市行情。2007年5月則上調稅率，為每日吸引30萬投資人開戶的上漲行情降溫。

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