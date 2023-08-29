郭台銘願犧牲鴻海（2317）換台海安全 股東怒：票不要了…0050恐受害？

鴻海創辦人郭台銘28日正式宣布參與2024總統大選，外界擔心鴻海股價因此下跌，或是中國政權沒收鴻海在陸投資，郭台銘則霸氣表示，願意犧牲個人財產換得台海安全。PTT網友建議，「還是空下去吧，地緣政治風險」，甚至有人點名「買0050的小心了」。

有媒體詢問郭台銘，是否擔心中國政權報復參選總統一事，郭台銘則回應，若中國要沒收鴻海財產，他會說「Yes！Do It！」他強調願意犧牲個人財產，換得台海安全。

一名網友在PTT轉發新聞並表示，鴻海在中國投資超過淨資產的85%，若真的被中國沒收財產，那對於鴻海股東來說，將會是天崩地裂的局面。

其他網友則留言「真的隨意沒收的話外資就會大撤離了」、「全力做空」、「傻了，中共若徵收他國資產就是要宣戰了，還跟你停手」、「傻子，沒收你財產就是為了打台灣啊爽什麼？」、「沒收了財產多買幾顆飛彈來丟我們」、「頭腦真的怪怪的」、「中共真這麼幹只會嚇跑更多外資」。

不少鴻海股東生氣留言「一邊說鴻海不是你的，那你在yes什麼鬼？別人家的公司賣不完？股東死去活該？」、「乾，有考慮過鴻海股東的心情嗎？」、「公公股東表示：？？？」、「還沒選上總統就想把股東當韭菜惹」、「笑死，不要股東的票了」。

另外還有網友點名「買0050的小心了」，目前0050成分股中包括4.52%的鴻海，若鴻海股價真受影響，0050也可能被受牽連。