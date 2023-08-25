上了AI車虧錢還捨不得下車？專家提供「兩招停損」實戰技巧分享

【撰文・玩股特派員】

股市在走，保命技巧要有，姑且不論前幾年熱門股追高套在山頂的例子，光是這幾年市場利空就有多少個股跌到腰斬還沒恢復元氣？如果下次還有機會，千萬要好好執行停損，可以怎麼做呢？

雖然出發點都是想賺錢，但股市在走，保命技巧要有。不然想想航運曾經買在 200 的投資人、大立光買在 6000 的投資人，國巨買在 1200 的投資人，還有宏達電買在 1300 的投資人⋯⋯就算不是那幾檔被炒作再打回原形的題材股，遇到像這幾年遇到疫情、升息之類的大利空，0050 高點到低點隨便都賠掉三成，個股被腰斬也不奇怪吧。

不管是捨不得停損，不甘心停損，手腳比別人慢了，結果都是財產的折損，心裡的折磨。十個在股市裡滅頂的人，九個就是敗在停損保命這個關。除非你是打定主意從此只進不出，否則只要有想賺價差的念頭，停損技巧，是每個投資人都應該學會的保命技術。

雖然一般人大概會想「沒賣掉就不算虧損」，但帳面虧損到 20%，就可能影響到你的參賽權。

心理承受不住是一回事，別忘了數學老師教過的：拗單到賠掉三成，以後要賺五成才會回本；拗單虧五成，以後要賺一倍才會回本。再多拗個兩三檔，久而久之，你的帳戶裡就會留下一堆大幅虧損的股票，之後要救都很難。

所以停損該怎麼規劃呢？主要有兩種方式：「移動停損法」與「2% 避鯊魚停損法」

圖片來源：【乾貨】兩招實用停損方法，做股票、期貨，甚至想賺ETF價差都可以用】

假如你在 100 元買進某檔股票，你可以設定跌 10% 出場。以自己的成本算，跌 10% 的停損點就是 90 元，當股價續漲至 200 元，從波段高點回檔 10% 就是 180 元，而這時候對你就是波段停利點。 這個 10% 的比例你可以自行調整，在 5%～20% 的範圍都可以。移動停損法的好處，就是可以確保你不會一天到晚想東想西，還可以賺到大筆的波段獲利。

但是有幾點要特別注意，首先我會建議是以波段高點作為基準點，而不是以收盤價當基準點。另外，你可以選擇盤中觸價就停損出場，也可以接近收盤時確認收破在出場。

前者的好處是減少損失擴大的可能性，後者則是避免被震盪洗盤出場，兩種做法都有優勢，但選定後就不要輕易更動。但最重要的，就是不能「捨不得」，跌破停損點就是出場，每一次出場都是一個終點，下次再進場就是另一場比賽。

這種固定%數停損的方法學會以後，也可以參考其他應用變化，例如「跌破均線」、「跌破前波高點」或或是往前找支撐，盤勢續漲，就慢慢往上移動出場點等等。

圖片來源：【乾貨】兩招實用停損方法，做股票、期貨，甚至想賺ETF價差都可以用】

接著來談 「2%避鯊魚停損法」。

想像你在海裡游泳，大虧損就是鯊魚一次咬掉你一隻手或一條腿，就算活著但也去了半條命，還可能隨時會掛掉。

這個停損方式不是有 100 萬押 100 萬，賠掉 2 萬就撤退，在投入資金之前，還需要分配資金的處理過程。譬如說，你將這 100 萬本金分散到 5 檔盡可能不同產業的個股上，每檔股票僅佔你 20% 的資金（20 萬），再限制任何一筆交易的最大虧損，只佔帳戶的 2% 以下。也就是說，這 5 檔個股的平損點不能超過 2 萬（100 萬本金的 2%）。但因為有先分散持股的過程，所以單押一檔的風險就大幅降低，存活的機率也就大幅提高了。

2% 看起來比例不高，但只要停損 5 次就是少 10%，100 萬的本金就是只剩 90 萬，之後要賺到 11% 才能回本。如果你少了對這 2% 的控制，眼睜睜看虧損飆到 20% 也毫不意外啊。

想留得青山在，就別讓柴一把就燒完，每個要賺價差的人都應該學會的兩個停損方法分享給你，希望對你有幫助。

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