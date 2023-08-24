緯創逼近漲停一路狂殺！散戶「感覺噴爆」 早盤衝進變冤魂

輝達（Nvidia）財報營收季增88%加上財測樂觀，帶動台股AI股今（24）日強攻，但指標股緯創（3231）逼近漲停開高後翻黑，盤中高低價振幅達11.37%，終場收122.5元，跌幅3.92%，讓一早勇敢衝進的小散戶直接變冤魂。

有散戶於PTT發文指出，他感覺緯創今天覺噴爆，早盤衝進去131元買進，結果被空爆，直言心情就是「空你機X」，但因AI仍為熱門題材，他猶豫是否該蓋牌刪App等年底再看，「反正一堆非AI爛股我也不屑買QQ」，更喊「我AI，我驕傲」，並貼出對帳單庫存損益-13萬元。

網友紛紛驚嘆，「哇靠這個屌」、「你也太猛，開盤真的進去」、「賠13萬欸！」。

此文也引來同被慘套的人來取暖，「九點半131.5敲進一張，結果…」、「別難過，一堆150上下在吹風，包括我」、「山頂好冷不想玩了，可以把錢還我嗎QQ」。

老手們則難以理解地表示，「昨天不勇敢抄底，今天卻敢勇敢追高？」、「緯創130以上一堆空軍等著壓盤，你保重」、「這價位就是賭今天收漲停，今天收的太醜」，更提建議「今天量太大，明後天觀察貨倒完沒」、「股票最忌諱大家都知利多搶買股票」、「要買也是買輝達，人家毛利70%」。