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台積電（2330）是「最被低估的AI股」 獲利卻被笑？網籲再等1年

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資台積電。路透
網友投資台積電。路透

台股隨著輝達NVIDIA）的財報公布亮眼，24日開盤跳空大漲一度超過200點，AI相關概念股也隨之走揚。網友分析台積電營收獲利將會一路向上。有投資人貼出損益明細，興奮地說「台積電是最被低估的AI，看看已經在賺錢了」。不過其他人看到他的損益明細，卻笑他會「賺得很累」，有人建議「台積電還要再等一年」。

一名網友PTT發文表示台積電第二季已是谷底，股價不會再更低，受惠於輝達財報亮眼，未來台積電營收獲利只會一路向上。

另一名網友回文表示，「前怕狼後怕虎怎麼幹大事，直接上單就對了」，他貼出自己投資的損益明細，持有股數6450股，總損益857元，他興奮地說，「台積電是最被低估的AI，看看是不是已經開始賺錢了」。

其他網友紛紛留言「台積電還要等消費電子復甦，目前AI比重還不高，至少要再一年時間」、「蘋果肯定賣不好，還有一波低點，你先上我候補」、「536零股沒抄到底，這波應該要上去了。去年10月底整個大盤落底，年線開始要從低往上爬了」、「主要是AI比重太低，看後面能拉高多少了」。

許多人認為他的獲利過低，有人留言「0857啦，林爸有錢啦，賺爛了」、「857賺翻了」、「賺翻，一天賺857，一年賺31萬怎麼輸」、「賺爛8個便當錢」、「薯條加大1周」、「無腦GG比0050還穩」、「厲害，買了六千多股」、「這些錢買沒被低估的AI損益會多3個0」、「你這樣賺的很累吧」。

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