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AI概念股「15檔」要噴了？網酸倒貨文：乖乖買大哥才是王道

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達（NVIDIA）股價大漲逾8%。路透
輝達（NVIDIA）股價大漲逾8%。路透

輝達NVIDIA）股價大漲逾8%，帶動人工智慧（AI）族群走強。PTT網友表示，台積電(2330)等15檔股票受惠，看好上漲，直呼「準備噴到外太空」，但也有人提醒，要記取蘋果的前車之鑑，「乖乖買大哥NV才是王道」。

NVIDIA在美國時間8月23日公告財報，美系外資認為，台積電(2330)、世芯(3661)、創意(3443)、晶心科(6533)、京元電(2449)、鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）、光寶科(2301)、台達電(2308)、致茂(2360)、華碩(2357)、緯創(3231)、技嘉(2379)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、金像電(2368)等15檔標的都將受惠，對其維持正向看法，並強調台灣AI供應鏈營收表現應會比輝達更佳。

一名網友在PTT發文表示，「AI概念股一次幫你整理好，千萬不要買錯了，明天財報一出來，就準備噴到外太空」。

其他網友則留言「這不是AI營收獲利，這是炒股獲利吧」、「到貨後股票準備倒貨」、「懂了，所以買NV就好」、「關晶心科屁事啊，根本亂蹭」、「蘋果都示範還學不乖嗎，乖乖買大哥nv才是王道」、「注意！大奇蹟日」、「神雲接單滿滿，然後沒被提到？」、「買緯創不如買緯穎，籌碼面比較乾淨」。

還有人留言「看起來緯創利潤不錯，廣達則是做越多賺越多，其他就別提了」、「代工獲利比老闆好，這次我是真的不信了」、「神達沒上新聞就安心了」、「長期投資請買NV」、「美系外資強調：台灣AI供應鏈營收表現應會比輝達更佳。笑了」、「關鍵字：九月出貨」、「9月倒貨？」、「難怪緯創高層賣股」、「真倒貨文」。

炒股 NVIDIA 輝達 AI 2330台積電 緯創 鴻海

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