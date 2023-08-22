快訊

不顧日本漁民反對！日相岸田：福島核汙水確定8月24日起排海

網紅推薦款行動電源「充電竟爆炸」她燒傷險沒命 業者回應了

與心血管疾病和癌症皆有關 研究揭降低死亡率的最佳運動組合

股票抽籤囉！ 光環（3234）上市增資價差達56％ 抽中能賺近萬元

聯合新聞網／ 股海老牛
台股。 聯合報系資料照片
台股。 聯合報系資料照片

光環（3234）股票抽籤價差56％

大盤不好的時候，繼續拚人品抽籤；這次是光通訊產業的光環（3234）要增資，主要用途是償還銀行借款及充實營運資金。

連續虧損、不發股利
光環沒有神力加持

先說明光環是連續2年虧損，到今年上半年為止仍然是虧了一褲子，EPS為-1.57元，目前也還沒看到一絲曙光；並且已經6年發不出股利。

所以股價一路溜滑梯，去年股價最低來到18.15元。如果再繼續虧錢下去，應該連票面價10元都很難維持。所以有幸抽到的話，毫不猶豫肯定就是立刻賣掉。

回到正題，先抽中再說，這次1700張可以抽，價差56%抽中賺一萬，祝大家通通「-70」（中籤）。

「光環」上市增資

申購開始：8/18

申購截止：8/22

抽籤日：8/24

申購價：18元

（戶頭請準備18070元）

預期獲利金額：10080元

預期報酬率：55.78%

光環（3234）：為上櫃公司，股本為7.6億元，已成立26年，上櫃至今已12年，產業屬於通信網路業，其主要業務為應用於光纖通訊、4G/5G基地台/雲端/3D感測使用之各型式產品。

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

光環 股票抽籤 大盤 EPS 價差

延伸閱讀

500萬存款退休17年後恐見底？ 網：漏算這兩樣收入來源

00878「逢高出清」總算有解了！ 能考慮轉投資同樣ESG的00923？

30歲以下平均月薪44K多？他嗨喊「年底股市上兩萬！」網友卻道出無奈

緯創（3231）內部持股減少 他「套在最高點」也想跑卻被笑

相關新聞

股票抽籤囉！ 光環（3234）上市增資價差達56％ 抽中能賺近萬元

大盤不好的時候，繼續拚人品抽籤；這次是光通訊產業的光環（3234）要增資，主要用途是償還銀行借款及充實營運資金。

30歲以下平均月薪44K多？他嗨喊「年底股市上兩萬！」網友卻道出無奈

行政院主計總處日前公布2022年家庭收支調查報告，平均年所得收入為70.4萬元，創下歷年新高，而30歲以下平均年薪約53.57萬元，等於月薪約4.46萬元。PTT網友表示，看來台灣經濟前景佳，年底台股上看兩萬。但其他人卻無奈表示，「平均看看就好」。

媽祖當股東！半導體廠董座捐3千萬股票蓋廟 背後有洋蔥

今年父親節前夕、8月7日上午，三峽一家在地頗知名的婚宴會館，穿著國際獅子會制服的獅友們穿梭來去、異常忙碌，貌似在準備一場盛會。現場除了獅子會的會旗...

他酸「廣達不是AI股」只有一開始好賺！反遭網譏：會漲就好

AI熱潮興起，相關股票廣達（2382）股價表現亮眼，17日上漲2.5元，收盤272.5元。不過PTT網友卻質疑，廣達主要業務只是「組裝」，可能稱不上「AI股」，若以同類型業務來看，鴻海市占率更高，然而卻只有廣達頻頻上漲，「這個邏輯就是沒有邏輯」。其他人卻吐槽，「你來股市是來賺錢的還是講道理的？會漲就好其他不重要」。

群創（3481）減資暫停交易 他怨沒好戲看！網曝真相：出關直接補跌

面板大廠群創（3481）爆出員工陷桃色交易糾紛，市場原預期股價將受到衝擊，但股價交易系統卻顯示群創17日暫停交易，群創則解釋原因為「減資」。PTT網友卻笑稱「哪有這麼剛好」，質疑暫停交易根本是為了「躲崩」，等到出關一定會補跌。

為何自己投資總賠錢…少年股神卻賺翻？專家曝關鍵：3方法有機會獲利

努力學投資，結果還比不上 All in 押對支。當運氣比努力更成功的時候，還值得努力嗎？ 2022 年搞笑諾貝爾經濟學獎頒給了一項名為「人生遊戲」（Game of Life）的數學模擬實驗，證實了一項結論：運氣決定人生成功或失敗的關鍵因素。這就尷尬了，如果運氣有這麼大的影響力，那個人的努力還有意義嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦