股票抽籤囉！ 光環（3234）上市增資價差達56％ 抽中能賺近萬元
光環（3234）股票抽籤：價差56％
大盤不好的時候，繼續拚人品抽籤；這次是光通訊產業的光環（3234）要增資，主要用途是償還銀行借款及充實營運資金。
連續虧損、不發股利
光環沒有神力加持
先說明光環是連續2年虧損，到今年上半年為止仍然是虧了一褲子，EPS為-1.57元，目前也還沒看到一絲曙光；並且已經6年發不出股利。
所以股價一路溜滑梯，去年股價最低來到18.15元。如果再繼續虧錢下去，應該連票面價10元都很難維持。所以有幸抽到的話，毫不猶豫肯定就是立刻賣掉。
回到正題，先抽中再說，這次1700張可以抽，價差56%抽中賺一萬，祝大家通通「-70」（中籤）。
「光環」上市增資
申購開始：8/18
申購截止：8/22
抽籤日：8/24
申購價：18元
（戶頭請準備18070元）
預期獲利金額：10080元
預期報酬率：55.78%
光環（3234）：為上櫃公司，股本為7.6億元，已成立26年，上櫃至今已12年，產業屬於通信網路業，其主要業務為應用於光纖通訊、4G/5G基地台/雲端/3D感測使用之各型式產品。
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