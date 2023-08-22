股票抽籤囉！ 光環（3234）上市增資價差達56％ 抽中能賺近萬元

大盤不好的時候，繼續拚人品抽籤；這次是光通訊產業的光環（3234）要增資，主要用途是償還銀行借款及充實營運資金。

連續虧損、不發股利

光環沒有神力加持

先說明光環是連續2年虧損，到今年上半年為止仍然是虧了一褲子，EPS為-1.57元，目前也還沒看到一絲曙光；並且已經6年發不出股利。

所以股價一路溜滑梯，去年股價最低來到18.15元。如果再繼續虧錢下去，應該連票面價10元都很難維持。所以有幸抽到的話，毫不猶豫肯定就是立刻賣掉。

回到正題，先抽中再說，這次1700張可以抽，價差56%抽中賺一萬，祝大家通通「-70」（中籤）。

「光環」上市增資

申購開始：8/18 申購截止：8/22 抽籤日：8/24

申購價：18元 （戶頭請準備18070元） 預期獲利金額：10080元 預期報酬率：55.78%

光環（3234）：為上櫃公司，股本為7.6億元，已成立26年，上櫃至今已12年，產業屬於通信網路業，其主要業務為應用於光纖通訊、4G/5G基地台/雲端/3D感測使用之各型式產品。

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