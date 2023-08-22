股票能買到零成本？網怒嗆「騙韭菜話術」：忽略最大重點

長期投資股票可以有效的降低成本，並提高報酬率，有投資人好奇「股票真的可以降到零成本嗎？」然而PTT網友直言這是「騙韭菜」的主張，由於每年物價都會上漲，還有通貨膨漲等現象，不可能達到零成本的狀況，直呼「時間也是成本」。

一名網友在PTT發文詢問，由於「每年領股利一次就讓成本降一次」，舉例而言，以一萬元買一張股票，每年配息一元，連續十年後是否可以算是「零成本的股票」，他質疑，「那這樣第十一年時，殖利率不就變成無窮大？」

其他網友留言「以錢的角度來看...確實是零成本了」、「你金融股持有20年也可以零成本，本金收回持有股票」、「老水手都零成本了吧」、「0成本是對的，但殖利率無窮大是什麼理解？」、「會0成本。但要20多年…風險管控自己做好吧」、「去年試成功，買配股配息標的，領息再投入成本取出就變0成本了」。

但更多網友不認同此說法，留言「股票只有獲利100%，沒有0成本這種事」、「一種自爽的說法」、「時間也是成本」、「每年也不一定會配一樣的錢給你」、「重要的還是要算年化報酬率」、「要不要把通膨也算進去？30年前20萬跟現在20萬能買到的東西差很多」。

還有人留言「利息跟成本就兩件事」、「十年前的一萬跟十年後是一樣價值嗎」、「零成本只是個人感受，但實際上就不是零成本」、「一般是工廠機器經過折舊攤提才會說零成本」、「以前錢存銀行10趴7年後零成本，現在存銀行幾趴？你會繼續存然後騙自己零成本無所謂嗎？」、「前提是都有填息，股價一年可以發生很多震盪」。