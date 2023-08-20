媽祖當股東！半導體廠董座捐3千萬股票蓋廟 背後有洋蔥

摘要 1. 家登精密董事長邱銘乾，父親節前夕宣布捐出100張股票給三峽媽祖廟，根據家登目前的市值，相當於3千多萬元。 2. 在三峽長大的邱銘乾，原是礦工之子，父親因礦災驟逝後，還是孩子的他因著有外界的愛心捐款，不用為學雜費煩惱。現在，他捐出自己創辦公司的股票回饋鄉里。

今年父親節前夕、8月7日上午，三峽一家在地頗知名的婚宴會館，穿著國際獅子會制服的獅友們穿梭來去、異常忙碌，貌似在準備一場盛會。現場除了獅子會的會旗，未見明顯的活動看板，湊近一看，才看到入口玻璃門上貼著一張不大的紅紙，寫著「邱總監股票捐贈三峽興隆宮建廟基金典禮」。

原來，這位國際獅子會台灣300 B2區的大領導邱總監，是半導體晶圓傳載解決方案大廠、家登精密（3680）董事長邱銘乾。

邱銘乾大方捐贈100張家登股票，換算價值約3千2百多萬，要為已有近250年歷史的三峽興隆宮媽祖廟重建案貢獻一己之力。如此一來，媽祖也成了家登的「股東」。

父親礦災中驟逝，媽祖成心靈慰藉

台灣經營有成的科技業，回饋社會的方式多半是捐錢給大學、蓋座大樓之類的，邱銘乾卻選擇捐股票幫媽祖蓋廟，不算是太常見的作法。

「人不親土親，」邱銘乾說，「自己從出生到事業發跡都在三峽這塊土地上，真的是要感謝天、感謝地」，他手持麥克風在台上感性地說，阿公（邱金柱）從桃園八德移居到三峽白雞附近，因為這裡在開採煤礦，阿公就在此地落腳打雜工，為了撐持家計，父親（邱文章）後來也就進入礦坑工作、成了在地的礦工。

他回憶，小時候一到了悶熱的夏天，傍晚七點左右，父親就會騎著摩托車載著幾個小孩來到興隆宮所在的三峽老街上，吃吃東西、吃吃冰。等到邱銘乾唸國中時，他也是每天要從白雞騎腳踏車經過老街、興隆宮，去三峽國中（舊址就位於老街附近）上學，因此每天早晚兩次，他都會經過興隆宮，並跟媽祖婆點頭問好。

其實，這個階段對於邱銘乾來說，是極度難熬的困苦時刻，民國73年12月，邱父工作的三峽海山一坑煤礦發生災變驟逝，那年他才15歲，還在唸國中的邱銘乾從此失去了父親，遭此劇變，也許每天早晚跟媽祖的這兩次照面與問好，算是他年幼心靈上的一種慰藉與依託。

由於來自社會各界對於礦災的愛心捐款幫助，「讓我一直唸到專科畢業都不必擔心學雜費的問題」，邱銘乾說，「深深感受到台灣寶島上真的處處充滿愛心」，有朝一日、有能力時他也願意回饋社會。

用長輩名義捐贈：「苦難是化了妝的祝福」

據三峽地方獅友透露，三峽興隆宮重建預計約要5億元，此前募款約達1.4億元，邱銘乾在去年就主動表達願意以捐股票形式幫媽祖重建興隆宮，那時家登股價是每股266元，100張股票就是2660萬元。

「邱董當時私下表示，捐100張股票是他的心意，如果未來賣出時股價低於此價，他仍願意以這價錢補足金額給媽祖，」獅友說，「若高於這個價錢，那就是媽祖有更多的基金可以好好地進行重建工作了。」

如今家登股價超過300元，這100張股票價值超過新台幣3千多萬，更重要的是，在父親節前夕舉行股票捐贈儀式，邱銘乾是用已故雙親邱文章、邱鄭菊惠，還有岳父母共四個人的名義捐贈，邱銘乾說，就是希望可以傳承父母長輩對於地方傳統的文化情感。

「苦難是神化了妝的祝福，」邱銘乾說，「只不過你不曉得那是禮物。」出身困苦家庭、創業後歷經風雨一路走到今天，甚至躋身全球半導體產業風口浪尖的家登與邱銘乾，依然抱持對這塊土地的熱情與關懷。

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