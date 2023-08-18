他酸「廣達不是AI股」只有一開始好賺！反遭網譏：會漲就好

AI熱潮興起，相關股票廣達（2382）股價表現亮眼，17日上漲2.5元，收盤272.5元。不過PTT網友卻質疑，廣達主要業務只是「組裝」，可能稱不上「AI股」，若以同類型業務來看，鴻海市占率更高，然而卻只有廣達頻頻上漲，「這個邏輯就是沒有邏輯」。其他人卻吐槽，「你來股市是來賺錢的還是講道理的？會漲就好其他不重要」。

一名網友在PTT發文表示，當他聽別人稱讚「廣達研發能力很強」時，都會感到相當質疑，他直言，廣達的業務只是組裝零件，而且「廣達的AI是不是每一間系統廠都可以100%完全勝任」。

該網友表示，廣達被認定為AI概念股，主因只是廣達幫NVIDIA組裝伺服器，這並不合理。此外，以目前鴻海在AI伺服器供應鏈上游（GPU模組及基板）市占率超過五成來看，未來2、3年鴻海極可能成為市場第一。

該網友表示，廣達的業務跟鴻海一樣，鴻海甚至做的更好，鴻海AI伺服器市佔率就70%了，遠遠超過廣達、廣達拿到輝達的訂單，但其實鴻海也有拿到，至於股價方面，卻是只有廣達上漲，「這個邏輯就是沒有邏輯」。

該網友表示，組裝伺服器的廠商有鴻海、英業達、廣達、緯創、仁寶，照此邏輯，上述公司都能成為AI概念股，但是市場遲早會發現，每間系統廠都會製作廣達所謂的AI，廣達做的沒有比較好，且組裝AI伺服器好賺的也只有一開始，「簡單的來說，廣達就是跟NFT差不多」。

其他人卻吐槽「我懷疑你做多廣達，越臭越噴」、「這麼簡單，我就問你什麼時候也去開一間系統廠」、「你來股市是來賺錢的還是講道理的？」、「你講的東西科技業都懂，阿你進場沒？」、「這些一點都不重要，會噴就好」、「你484跟我一樣是空手眼紅仔希望跌下來給我上車？」、「廣達拉回就是買，明後年只會越來越好」、「管他的，我只管他會不會漲，他賣AI茶葉蛋能漲我也買」、「照你邏輯鼎泰豐可以關了、八方股票可以下市了，會包小籠包、會煎鍋貼的不是更多」。