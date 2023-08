他酸「廣達不是AI股」只有一開始好賺！反遭網譏：會漲就好

努力學投資,結果還比不上 All in 押對支。當運氣比努力更成功的時候,還值得努力嗎? 2022 年搞笑諾貝爾經濟學獎頒給了一項名為「人生遊戲」(Game of Life)的數學模擬實驗,證實了一項結論:運氣決定人生成功或失敗的關鍵因素。這就尷尬了,如果運氣有這麼大的影響力,那個人的努力還有意義嗎?

2023-08-17 15:12