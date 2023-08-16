「掌聲響起」準備入牛市？ 股市循環大師教你判斷市場週期＋找到目前最佳標的

台股從去年的萬三一路到近期的萬七、萬八，究竟市場目前處於什麼狀態？景氣是否已經恢復？投資人應該要進場了嗎？此時應該瞄準的投資標的又有哪些，關於這些，股市循環大師浦上邦雄的《股市循環的選股時機》都有解答，為投資人提供一套觀察市場週期，不論熊市牛市都能賺錢的進場策略。

綜合評估經濟週期與市場行情

資本主義的發展趨勢就是成長，但是經濟持續上升、下降的循環性變動卻會反覆出現。投資變動會以生產、就業、價格變動的形式出現，一旦朝著一個方向移動，就會累積持續發展起來。而到達頂點後，發展動力就會下降，然後投資就朝反方向逆轉。

經濟有「恢復期→活躍期→衰退期→停滯期」四個階段。股市行情一般也分為四個階段，首先是金融行情，以貨幣寬鬆為背景，雖然經濟仍不景氣但股價上漲時期。從那時起，牛市就即將展開。此後，如果看見景氣復甦變得明顯，業績行情就會開展。

當經濟過熱和通貨膨脹接近巔峰時，貨幣緊縮的政策就會開始，此時股價會大幅下跌，就是反金融行情。接著，因景氣衰退，企業業績轉為負成長，股市行情就將進入低谷的反業績行情。景氣循環和股市行情四個方面幾乎一致，但是一般情況下股市變動會先於景氣變化。

股價依賴於企業收益，實際股價是根據預期收益動向而形成的。利率與股價則成反比，利率上升對股價來說是不利因素。不過，無論是企業收益還是利率動向，都具有重要的方向性，因為股價會先行反映。

（本文出自《聰明投資者的必讀書單》） 「股價→業績」擁有一定時間差，相反的「利率→股價」幾乎同時發生。隨著資訊化和全球化的發展，經濟變動的落差正在逐漸調整，但儘管如此，還是沒有極端的變動，以2∼3年為單位的市場行情波段還是會發生的。

順應市場行情靈活選股

根據投資資金和目的的不同，投資方法和選股方法也會有所不同。選擇股票的方法大致可分成兩種，也就是以「資產價值」和「成長潛力」來分析。但最重要的，還是要順應市場情勢，來靈活的選定產業和股票。

讓我們來看一下四個階段下該如何選股。金融行情（利率敏感股）→業績行情（原料、工業產業、加工內需消費品）→反金融行情（高收益中小型股）→反業績行情（財政、金融投資融資相關股等）。此外，還有相關題材股，題材股在經濟循環週期和業績支撐的情況下才會有收益效果，大多會曇花一現後就夭折。

首先要關注龍頭股，特別是在金融行情、業績行情等上升期時，龍頭股的表現會最為明顯。當然依據年代不同，會有不同產業的龍頭股崛起，但實質上並無太大差異，這僅僅反映了金融的全球化或產業優化的狀況。

在反金融行情、反業績行情等股票走低時，看不到業績前景樂觀的產業，這時最好買進可抵抗蕭條的產業頂級股票。雖然根據每次經濟情況的不同，所選股票會有所差異，但是有上升空間的人氣股，也有可能會成為龍頭股。

長期投資成長股才是股票投資的王道，只是實際上很難達成，因為幾乎沒有企業能夠在20∼30年內持續實現技術革新。即使現在是成長股，未來也可能會淪為平庸的循環股。選擇股票最好的方式，還是依據股市行情四階段，並搭配題材風潮順風車的標的，適時選擇才是最好的方法。

股市乍看貌似雜亂無章、無法預測，其實只要掌握週期循環的規律，就取得了投資獲利的關鍵。了解股市週期牽扯到利率、業績、股價的相互作用和影響，判斷是屬於股市循環中的哪個階段，就能知道應該選擇怎樣的股票，搭上週期順風車賺進可觀財富！

（本文出自《聰明投資者的必讀書單》作者：田英洙 原文作者：전영수 譯者：張鑫莉）