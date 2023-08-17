為何自己投資總賠錢…少年股神卻賺翻？專家曝關鍵：3方法有機會獲利

【撰文・玩股特派員】

努力學投資，結果還比不上 All in 押對支。當運氣比努力更成功的時候，還值得努力嗎？

2022 年搞笑諾貝爾經濟學獎頒給了一項名為「人生遊戲」（Game of Life）的數學模擬實驗，證實了一項結論：運氣決定人生成功或失敗的關鍵因素。這就尷尬了，如果運氣有這麼大的影響力，那個人的努力還有意義嗎？

在許多運氣影響成果的領域，就更讓人有這樣的惆悵了，例如投資。許多投資人或許這樣懷疑：我也努力學習過了，怎麼績效還比不上亂買重押的少年股神，一直不上不下的？是我還不夠努力？還是運氣比努力更重要？而絕大多數的投資人，到現在還是沒找到答案。為什麼，因為投資的變數太大。不只是個人努力會影響結果，個人運氣、膽識或是大環境，影響的成分更大，至少絕對不是靠單純努力就會有回報的。

就以買股票來說， 1600 多檔個股，沒選到熱門股，績效就會差很多。前幾年的航運，今年的 AI ，技術再好的高手，績效都比不上原本只想存股、存高股息 ETF 的小白投資人，甚至只要回檔勇敢加碼，槓桿開起來，要賺到翻倍行情其實不難。

但這種情況是特例，不是常態。當你把問題的觀察時間拉長到三五年來看，運氣影響的成分都會大幅降低，投資依然能賺多賠少的人，比例就不到兩成，換句話說，有超過八成的投資人，就算抓到一波好運，也是怎麼來的怎麼去，財富完全沒有累積。

很努力了，但要如何變成實力？

其實任何學習都一樣，譬如像英文，小考臨時抱佛腳一下，對成績就會有幫助，但如果是像要測三年學習成果的大考，或是像直接去海外實際使用語言的情況，短期的努力就很難幫上忙。

這就是短期努力與常態實力的差別，但短期努力時，這些念過的書，寫過的題目，就完全沒有幫助嗎？所以努力是需要累積的，在累積到一定的閾值之前，好像一事無成，但突破閾值後，進步自然就看的到。所以你會聽說，有些人廣播聽著聽著，英文就變好了，也有些人看線圖看多了，盤感也變好了，開始能累積獲利，諸如此類。

問題是，那要怎麼突破閾值呢？

持續學習，至少要努力投資一陣子

你可以學習不同流派，但不是蜻蜓點水的學習，而是找到比較系統性的做法，教學者也要有長期獲利的實力，至少得拿出連續幾個月的對帳單吧。這也比走馬看花，吸收到彼此矛盾的作法，造成你在交易時更混亂的結果來的好。

繼續活在市場裡，不要輕易（被）離場

市場波動時大時小，但只要退出市場，先前累積的努力就會中斷，像前幾年很多開了槓桿去追高，跌個五六成就會被斷頭，甚至違約交割得離場畢業。為了不要被迫離開市場，就學會控管資金，是最重要的。

多嘗試不同操作周期的投資方式

每個人的個性或條件不同，適合的交易周期就不一樣。從極短線當沖到長線，都有可以獲利的策略，但在你沒有嘗試過之前，你不會知道自己適合什麼，只能勉強自己配合策略，當然也很難做好。能找到適合自己的投資方式，才能做得舒服長久。

如果你正懷疑自己，為什麼投資努力也看不到成果？第一，投資是屬於多變數影響的複雜問題，而且隨時會變化，沒有標準答案。第二，你的努力可能還沒能跨過賺多賠少的閾值，所以看不到回報。當你了解自己的問題，就能更心平氣和的持續累積，制定投資策略，而堅持到能開花結果的那天。

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