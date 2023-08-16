壓箱寶出籠！看投資大師把32萬變129萬 跟巴菲特、葛拉漢一起撿便宜買低價股

約翰‧坦伯頓和巴菲特、葛拉漢一樣，都是價值投資者，專注於發掘價值被低估的股票。他被譽為「挖掘低價成長股的大師」，更是因為他在二戰爆發後，以1萬美元（約新台幣32萬元）投資了104檔股票。4年後，這些股票的價值上漲達4萬美元（約新台幣129萬元）。

然而，他股票交易相關的投資原則和手法，實際上蒙著一層神祕面紗。他的書籍不只在台灣多已絕版，在許多他自己撰寫的書籍中，也也沒有詳細提及他的選股法、時機策略和參考指標等。

值得慶幸的是蓋瑞摩爾（Gary D. Moore）所撰寫的《約翰．坦伯頓的精神法則投資》（Spiritual investments）一書中，講述了他基本的股票買賣和投資原則，書中內容簡單，且頁數非常少。不過雖然投資祕訣的厚度很薄，但就像他的「精神法則投資者」頭銜一樣，非常適合用來探究人生哲學。

以最終報酬率來進行評估：

準確的投資報酬率，是考慮到稅金和通貨膨脹的最終報酬率。如果不考慮到這一點，投資策略就無法反映經濟環境的本質。舉例來說，如果平均物價上漲率為4%，那麼10萬美元的投資本金要在10年後達到14萬7千美元才能回本，。因此，為了做出最好的選擇，無論做什麼，都要正確評估所有事項。

（本文出自《聰明投資者的必讀書單》）

做投資，不要投機：

比起頻繁更換股票的專業經理人，長期持有股票的投資者們，能更好的管理投資組合。他們更清楚新的訊息，也更了解股票的內在價值。，因為即使提高了收益，手續費也可能也提高了不少，保持一貫性才是獲得高收益的捷徑。

以開放、靈活的心態，考慮各種投資對象：

沒有哪一種投資標的能始終帶來高報酬。應該要對各種投資標的保持開放心態。，如果只是一味的從眾，那麼就絕對不可能抓住最好的投資機會，投資人需要的是更多元的視角和開放的心態。

在市場極度悲觀時，就是便宜買進的好時機：

低價買進是投資股票的常識，但事實上，人們卻是經常在股票高點時搶著買進，在股票低點時卻對股市毫無興趣，甚至是買高賣低。在前景樂觀時買進是愚蠢的，但這卻是人類的本性。當然，在所有的一切都會好起來的，就和曾經失誤過也還是能成功的道理一樣。

在買進之前，先確認股票好壞：

屬於成長產業又有穩固市占率的強勢股，就是一種相當好的股票選擇。此外，在技術創新為競爭關鍵的領域中，公司的技術實力就必須要好。出色的管理團隊和成本競爭力也是必要條件，財務結構良好，並且能贏得消費者信任也很重要。綜合來說，只有具備上述這些條件的股票才是好股票。

關注個股價值，而不是市場趨勢或經濟前景：

股市是「交易股票的市場」，整體個股的動向，最終會決定股市的走勢。個股的內在價值都是獨一無二的，能提供投資者各種形式的投資機會。

分散風險：

持有的股票種類愈多，風險就愈小。即使徹底分析後再買進，我們也無法預見未來，因此分散投資是必須的，。大面積撒網，才能獲得努力後的成果。

自己學習，必要時尋求專家的幫助：

要想做出最好的投資決定，就必須要有正確的資訊。尋求專家的幫助可以讓投資報酬率提升至更高的水準。不過，無論是自己調查還是向專家尋求幫助，

隨時注意自己的投資，不要懈怠：

要時時保持上緊發條的心態來做投資，沒有什麼是必定的，也沒有買進後就可以撒手不管的股票，為了隨時採取措施，一刻也不可以放鬆警惕。

不要陷入恐慌：

當經濟危機達到巔峰時，投資者最差勁的行動就是陷入恐慌，急於拋售是陷入恐慌的典型反應。此時最好做個深呼吸，接著冷靜的分析自己的投資組合才是適宜的行動。在市場下跌之前，，如果陷入了恐懼之中，那麼你就什麼也做不了了。

從失誤中吸取教訓：

如果不想失誤，唯一的方法就是不投資。因此，不能因為失誤就一蹶不振，也不能為了挽回損失而冒更大的風險，相反的，此時更需要透過失誤來學習，避免重蹈覆轍。此外，也不要把失誤和失敗混為一談。是人就會失誤，而最糟糕的失誤就是不做任何事，對自己的生活不負責任。

通過禱告靜心，獲得洞察力：

內心混亂是投資者的最大敵人。在各種資訊氾濫的時代，會加劇混亂。當心情混亂、神志不清的時候，當務之急是必須重新掌握自己的內心。

了解獲得超過市場平均的報酬非常困難：

想要戰勝市場平均報酬率，並不是透過做出更好的投資決定就能實現，而是需要做出比專家更出色的投資決定才能達成。因此，這是一項需以慎重態度來追求的目標。

放下自滿，保持謙虛：

如果你認為自己知道所有關於投資的解答，那將會是邁向失敗的捷徑。投資世界總是千變萬化，不能因為市場行情好時的投資成功，而自滿於自己的知識和能力。過度自信是充滿危險和錯誤的，自滿就是災難。所謂投資原則只不過是指導方針而已，謙虛的心態才是獲得智慧的第一步。

世上沒有免費的午餐：

做投資千萬不能被情緒左右。不錯的公司和值得投資的公司，是完全不同的概念。投資人應該要知道，肉眼看不見的無形成本可能很多。，雖然內部人士的情報看起來很有吸引力，但真正涉及大筆資金的情況卻很少見。

不要懼怕市場，也不要用消極的眼光看待市場：

從長遠來看，股市會反覆的上漲、下跌。在過去100多年以來，引領美國股市的主流，總體上是樂觀的，因此，

行善會得到相應的回報：

施比受更重要。如果把時間和精力投入到真正有價值的事情上，就會得到相對應的回報。在美國50大共同基金中，有5家不向菸草、酒類、博弈公司進行投資，這是因為他們顧及到這些會對社會產生潛在的負面影響。堅守道德的投資策略不僅能取得金錢上的成功，也能在慈善精神方面帶來成功。

約翰．坦伯頓的投資關鍵核心，是以最低的價格購買有價值的股票，然後持續持有直到其價值顯露出來再賣出。為了達到這個目標，就必須具備先見之明和耐心，以及逆向思維。不只是買進價格便宜的股票，而是最「物美價廉」（the best bargain）的股票，也就是沒人理睬且真正價值被低估的股票。此外，還需考慮股價上漲的潛力，也就是是否有優秀的管理階層、引領市場的能力、技術優勢等細部指標。

坦伯頓為此調查了全球1.5萬家企業，發掘了許多被低估的標的，平均持有期限為5年。他出售股票的時機，只有在「股價大幅上漲，不再便宜」和「發現有比現在持有的股票便宜 50% 以上的其他股票」的時候。對於購買時機，他則強調，當市場極度悲觀時，就是買進的最佳時機，但是「人類脆弱的本性」卻往往阻止人們將這種信念付諸行動，因此，投資人需要逆向思維，要想投資成功，就必須透過精神上的蛻變，來克服人類脆弱的本性。

（本文出自《聰明投資者的必讀書單》作者：田英洙 原文作者：전영수 譯者：張鑫莉）