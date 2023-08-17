他緯創（3231）認賠賣出 下車就漲停慘被割韭菜！網曝1招少賠錢

近期台股不穩定，16日受到美國股市主要指數收低，開盤走低後就未能翻升到平盤之上，收盤下跌8.02點，收盤指數16,446.78點，成交量3,274.01億元。有網友在股價119元時買進緯創，因承受不住跌幅在股價115.5元時賣出，想不到股價立刻反彈至121元，直接被「割韭菜」。其他人建議，拉長投資時間，減少交易次數，最能避免被割韭菜。

一名網友在論壇Dcard發文表示，近期因為台股時漲時跌，因此他在投資股票時都以短線投資為主，有時還會當日當沖賣出，15日他在股價119元時買進緯創，盤末卻持續下跌至116.5元，他先留倉繼續觀察，然而16日繼續下跌，他擔心又是狂跌的一天，因此在開場股價115.5元時賣出，想不到卻突然反彈，股價反升至121元。

該網友表示，「原本有機會無痛離場的，都不知道自己在賠什麼，每天每天默默慢慢磨掉3000到8000元，用作股票的資金慢慢的越來越少」，他也說，最近經常做空、做多，被騙下車又反彈，他求助「怎麼避免被割韭菜？」

其他人則留言「長期投資，同樣的時間長度，你買賣100次可能會被割80次，你只買賣10次最多就是被割10次」、「看準方向就抱好，減少交易次數」、「台股短線還是空頭，如果你是做長線的嚴守停損並不是壞事，投資要獲利就要承擔相對風險，停損是為了避免提早畢業」。

還有人留言「你可能走太短線了，況且最近盤勢又很不穩定，上沖下洗一定會這樣」、「如果買在相對低點就放久一點，只要公司還在成長就不需要賣」、「當空軍永遠不要跟盤面強力趨勢股過不去，什麼時候法人來拉一波不知道，會被尬爆。有時大盤不穩的時候，休息也是一種選擇」。

不少人留言補刀，發文網友一賣出，緯創股價就漲停，有人留言「謝謝原po下車成全大家」、「沒事的，他現在漲停了」，發文網友也自嘲「看到我自己都笑死了，下次要下車會通知大家」。