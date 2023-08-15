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以鈊象（3293）為例…股市為何要長期投資？ 他：2019年買一張等於現在變兩張

聯合新聞網／ 切老滾雪球
鈊象位於五股的研發總部。圖／取自鈊象
鈊象位於五股的研發總部。圖／取自鈊象

一般小散戶很難理解長線投資人的堅持是什麼，他們看到的是那幾趴的價差，而我們看到的是那些在價差以外，長期持有股票的優勢。

以鈊象為例，如果你是在2019年以200元買進一張鈊象，你當年那一張鈊象已經變成了兩張。然後在今年除完息，股息在明天一早進入你的帳戶後，你這五年領到的股息已經把當初的200元成本拿回來了（好吧，我說的誇張了一點，是領回198元，還要扣點稅）。

當市場上很多投資人在那邊計較鈊象這幾天跌多少，損失多少錢時，長線投資人是心如止水的，因為留在帳戶上的股票已經是多賺的了。如果你在2019年買了一張鈊象，檯面上變成了兩張，以14日收盤價560元來算價值112萬台幣，這112萬等於是送給你的了。既然是免費的，我們也不太會計較它的漲跌幅，就放著讓它繼續長大吧！

這個優勢只有持有超過五年的投資人有，越後面買的人福利會少一點。嚐過長期投資甜頭的人會更堅持繼續長期持有好股票，因為這已經是一種戒不掉的癮了...

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

3293鈊象 價差 除息

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