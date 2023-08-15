「高點減碼而逢低加碼」執行起來很難？ 她：只要定期定額就自動做到

Hi 我是安娜媽咪，最近有一本投資理財書，叫做「持續買進」，作者是資料科學家和投資專家尼克 馬朱利（Nick Maggiulli），裡面討論一些常見的投資迷思，其中作者有提到大家常常想要找適當的時機進場(逢低買進)，但其實最後的報酬往往是輸給持續買進的投資者(平均成本)，因此作者建議不論目前股市是處於相對低點、還是相對高點，只要持續買進，就可以持續穩定地累積財富。

而我對於「定期定額」這件事情的理解與認同，不約而同地，非常同意「持續買進」這本書作者的說法，在此，我想提出四個觀點供大家思考。

定期定額且低點買進是否可以創造更好的投資報酬？

其實累積股數，比找到低點，在累積財富上更為重要。

首先，當你想要低點買進時，你就會直接遇到第一個很直觀的問題，什麼時候是低點?現在是低點?還是再兩個月後?而這個問題的答案也是很直觀的，誰知道(who knows?)。

以下假設兩個不同的投資情境。

情境一：投資人Sunny，她很幸運的從近期的最低點(B;七月)開始定期定額每個月一萬，買入一路持續上漲的ETF-EGG。

情境二：投資人Jay，他很不幸的從近期的最高點(A；1月)買到最低點(B;七月)，但他繼續遵守紀律穩定的定期定額每個月一萬買入ETF-EGG，又持續買到後續上漲的高點(C;12月)。

那整體來說，誰的報酬會更好呢？

經過上述計算，雖然投資人Jay從高點開始投入ETF-EGG，且最後的報酬率也相較投資人Sunny少了5%，但因為投資人Jay，不論其ETF-EGG股價的高低點，堅守紀律，持續每月定期定額一萬，因此其累積到的股數相較於投資人Sunny，多了將近快一倍(85%)，因此總報酬也比投資人Sunny多了13278(~67%)。另外，若ETF-EGG還有配息制度，那投資人Jay的整體報酬又會更高了。

從上述例子中，我們可以知道持續買進，累積股數，再存股路上比找到相對低點再投入來的重要且關鍵。

透過定期定額，其實你就做到「高點減碼，逢低加碼」的投資策略了。

定期定額其實是一個很好的高點減碼，逢低加碼的工具，由上述例子來說，當ETF-EGG股價為10塊時，投資人Jay，其實只購入1000股(相對少)，而當ETF-EGG股價跌至4塊時，投資人Jay是購入2500股(相對多)，因此，最簡單的低點加碼工具就是選擇定期定額了。

再更進一步的說，若當其股價跌入比你帳上的成本更低時，除了原先的定期定額資金外，你可以再額外加碼，讓自己的持有成本更低喔!

報酬率的高低沒那麼重要，投入的資金多寡才是累積財富的關鍵。

同理，上述的例子，很多投資人會去追求買到飆股(要買到也是不容易><)，但，重點還是你投入的資金有多少？你買了幾張？若你很幸運買到報酬率100%的股票，但你只有買1張，跟另一個投資人，其帳上報酬率僅10%，但他買了30張，總報酬還是持有多張股票的人贏。而定期定額，就是一個穩定增加投入資金的方式了，不知不覺中，你會突然發現自己已經存了一桶金了。

投資情緒必須保持理性，而定期定額，是很好穩定投資情緒的做法。

若你是會被市場股價高低波動而影響自己投資策略的投資人，那單筆投入就沒有這麼適合你，我想，定期定額會比較適合你，當股價在高點時，你可以這樣想，你買進的股數相對少，相對整體報酬影響較小，而低點時，你也會嚐到，加碼的開心，降低自己的持有成本。因此，定期定額的投資策略，對於投資人的心態穩定是有一定程度的幫助。

最後，不論你是哪一種投資人，單筆投入、定期定額、不定期不定額、定期不定額等，這些方式都好，重點是找到自己喜歡的標的，認清自己的投資屬性、風險承受能力，然後持續買進，一起努力累積財富吧！

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