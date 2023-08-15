自營狂賣「比外資還可怕」 網看關鍵時間點曝：會再跌800點

台股14日開高走低，盤中最低一度來到16307.28點，創三個月來新低，終場收16393.66點，下跌207.59點，跌幅1.25%。PTT網友討論表示，「自營開始買的點是5/16、15550點，看來還能再跌800點」。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超190.99億元，投信買超60.78億元，自營商賣超（合計）101.01億元，其中自營商（自行買賣）賣超25.24億元，自營商（避險）賣超75.76億元。

一名網友在PTT發文表示，「法人成交比重38.64%，這年頭自營商變得比外資可怕」。其他人紛紛留言「投信越買越多」、「快逃，誰在買」、「小兒有種出來面對」、「自營跟外資是鐵了心狂賣嗎」、「自營高割，看起來是好空點」、「明天要噴了吧，至少彈一下」、「沒想到連大哥也救不了，自營自肥，像倒垃圾一樣倒貨」、「外資連賣幾天了」、「自營要賣到8月底嗎」。

還有人留言「自營好扯賣爛了」、「自營太扯了」、「散戶真有錢，一直申購基金」、「投信越撿越便宜」、「早說自營砸盤砸起來很兇的」、「自營這波上去下來的操作太狠了」、「抄底的我看完了」、「投信又在幫散戶賠錢」、「看起來底部還沒到」、「投信=散戶，不要被騙了」、「投信明明還在上面盤整就狂賣了，現在接超爽」。