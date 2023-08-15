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鴻海（2317）獲利增157％！網仍看衰酸「真死魚」：1關鍵不會漲

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海公布第二集財報。（本報系資料庫）
鴻海公布第二集財報。（本報系資料庫）

鴻海公布第2季稅後獲利新台幣330.01億元，季增157%、年減1%，創歷史同期次高，每股基本純益2.38元；累計上半年稅後獲利458.25億元，年減27%，每股基本純益3.31元。PTT網友卻不看好未來股價發展，有人直言「剛好遇到空頭，不會漲」，甚至狠酸該股為「真死魚」。

鴻海公布第2季財報，第2季合併營收1兆3045.48億元，較第1季1兆4624.37億元減少10.8%，比去年同期1兆5098.11億元下滑13.6%，是2020年第4季以來單季低點，仍是歷年同期第3高。

PTT網友卻仍不看好鴻海未來股價發展，紛紛留言「反正不會漲」、「真死魚」、「剛好遇到空頭，不會漲」、「不管+10還是-10一樣不會動啦」、「這超爛吧」、「一般般吧，反正不漲也不跌」。還有人指出「沒有夏普拖油瓶，早噴了」、「夏普賣一賣啦」、「夏普在那邊雷」、「今年EPS就9元上下，Q1認列夏普虧損就沒10了」。

不過仍有網友抱持樂觀態度，留言「準備大漲」、「準備大噴一檔」、「緯創0.06都噴到160，這個要噴到多少？」、「反正明年還是配五塊，我定存的好好的」、「明年要配比今年多0.1」。

還有人表示「公公的壓箱寶在電車發展，可惜的是投資人被錨定在『郭董時期的鴻海電車佈局』。事實上，劉董接手鴻海後，他喊的每個目標都有慢慢完成，就估且相信劉董帶領的後鴻海時代」。

鴻海 郭董 夏普 EPS

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