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產業龍頭、毛利率高、穩發現金！投資大咖：這檔績優股都有

商業周刊／ 撰文者：老馬（大咖投資日記）
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

摘要

1.目前投資市場對於行情的看法已經轉趨樂觀。Fed的貨幣政策由鷹轉鴿，一堆曾喊著有經濟衰退疑慮的投資機構，也改口表示機率不大，很可能會軟著陸。

2.科技股的AI熱度必然將延續好一陣子，但無法雨露均霑。相關類股族群的漲勢，應該還有好戲可看。但其他產業可就不是如此幸運，個別企業更要多加判斷。

3.如想選擇穩定現金流的績優股，可參考一零四科技（3130），是人力資源仲介領域的龍頭，毛利率一直維持在較高水準，而且這幾年都能發配近10元的現金股。

目前投資市場對於行情的看法已經轉趨樂觀。美國聯準會（Fed）的貨幣政策由鷹轉鴿，一堆曾喊著有經濟衰退疑慮的投資機構，也改口表示可能機率不大，很可能會軟著陸。

當風向逐漸轉為有利股市多頭的時候，信用評等機構惠譽（Fitch）將美國國債降級，讓各界譁然、出現一陣恐慌。其實股市、債市都處在高檔，盤勢順勢拉回就不令人意外了。只是不知道接下來會反彈或持續下降，讓投資大眾陷入掙扎。

其實從很多小事就能觀察目前的氛圍。民間消費動能強勁，無論是旅遊、餐飲，都持續呈現受到疫情壓抑後的反彈趨勢，只是能持續多久，我仍然保留。

至於各國景氣，目前的強弱差異加大，無法一概而論。美國經濟看起來處在前段班，日本則是低迷，但其他國家可就一定了，因此在投資各國市場時，要特別留意。

科技股的AI熱度必然將延續好一陣子，但無法雨露均霑。相關類股族群漲的勢頭，應該還有好戲可看。但其他產業可就不是如此幸運，個別企業更要多加判斷。

如想選擇穩定現金流的績優股，可參考一零四科技（3130）。雖是一家人力資源仲介企業，但已位居龍頭。而且平台資源相當豐富，毛利率一直維持較高的水準。也由於大股東持股集中，這幾年都能發配近10元的現金股。對於追求穩定現金流的投資者而言，是相當不錯的長期標的。

很多人希望一夕致富，但是能夠達成者寥寥無幾。工作有年齡限制，但是投資卻不受空間、時間、年紀限制，可當作一輩子的事看待，回報也非遙不可及。別再猶豫觀望，開始執行吧。

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