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「不能說的公司」營收數月掛0…卻都最後一刻公布？ 網：水很深別多管閒事

聯合新聞網／ 綜合報導
證交法規定，上市櫃公司需在次月10日前公布營運情形。聯合報系資料照
證交法規定，上市櫃公司需在次月10日前公布營運情形。聯合報系資料照

證交法規定，上市櫃公司需在次月10日前公布營運情形，例如現在是8月，各公司應在8月10日前公告7月的營收資訊；若截止日遇到假日，可順延至上班日再公布。PTT網友抱怨，某疫苗生物製劑公司已經連續多個月營收掛零，卻仍要拖到最後一刻、也就是每月10日才公布營收金額，通批「是不是已經變空殼公司？」其他人笑稱「讓蛋飛一會」。

某疫苗生物製劑公司自今年一月到七月營收均掛零，一名網友在PTT發文抱怨「營收0為什麼要拖到十號才公佈？」他表示，有間「不能說的公司」月營收已經連續好幾個蛋了，但卻都要拖到每個月十號才公布，質疑是不是「設好時程自動發罐頭公告」，還是已經變「空殼公司」，無人想管，才會讓系統自動發布訊息。

其他網友則留言沒錢請人報營收，不要要求那麼多」、「水很深，勸你少管閒事」、「公司：都知道是蛋了急什麼」、「發票忘記放在哪個抽屜，要找一下需要幾天」、「都是0，哪天公布有差嗎」、「說不定上個月各國搶買疫苗，會計還在算，急什麼？」、「讓蛋飛一會」、「不行了也是要多拖一下，一開始喊不行，不太好」、「趴著睡覺等打鐘交白卷啊」。

還有人留言「出來走跳總要演一下吧」、「大小姐看到會生氣」、「有300萬嗎，小心被告」、「上市公司為啥可以營收0？」、「沒什麼吧，原本就規定10號前公布就可以」、「人家照規定時間公布呀」、「找一下搞不好有撿到錢可以認營收啊」。

有網友緩頰「你應該問為什麼有人急著上傳」、「台積電也是10號公佈」、「最後一天上傳的公司很多，像鴻O這種五號就急著上傳的反而不知道幹麼那麼快上傳」。

疫苗 PTT 財報

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