台股狂跌…主因被揪出「自營倒貨外資也不玩」？ 網嘆：還沒跌完

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股8/10下跌。本報系資料庫 張宇宏
台股8/10下跌。本報系資料庫 張宇宏

台股10日開低走低，盤中最低曾一度殺至16601.17點，終場收16634.7點，下跌236.24點，跌幅1.4%，成交量3,480.53億元，三大法人賣超225.9億元。其中自營商買賣差額部分，自行買賣為-43.55億元、避險為-92.86億元，外資及陸資則是-109.65億元。PTT網友熱議，有人認為「自營還在賣，還沒有結束」。

PTT網友分享8/10三大法人買賣金額統計表，包括自營商自行買賣為-43.55億元、自營商避險為-92.86億元、投信+20.17億元、外資及陸資-109.65億元、外資及自營商+0.17億元。

其他網友紛紛留言「自營高歌離席，有人留下來洗碗嗎？」、「外資加上自營倒爛台股」、「自營砍起來真的恐怖」、「自營大獲全勝，收割韭菜」、「自營倒貨，外資也不玩了」、「自營今年操作太強了吧」、「自營前面狂買現在狂賣，合理」、「自營連倒八個交易日」、「自營這樣砍，各位萬五見」、「自營幹大事了，越賣越多」、「自營多空都賺」。

還有人留言「投信今年韭菜無誤啊」、「自營不玩了，其他人慢慢洗碗」、「漲也自營，跌也自營，小兒搞笑咖」、「自營這半年把台股拉到萬6萬7也算功德圓滿了」、「自營這次大獲全勝」、「自營還有多少要賣啊」、「自營短短時間內砍了700多億吧」、「自營收割韭菜散戶，割完再低接買回，超爽」。

PTT 台股

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