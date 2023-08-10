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金管會曾爆年輕人不買台股危機 網點3關鍵「如今滿街少年股神」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近日走低，AI股疲軟。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
台股近日走低，AI股疲軟。聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

台股何時出現「滿街少年股神」現象？昨（10）日PTT一名鄉民看到了一篇6年前的新聞，當時金管會官員曾公開示警，年輕人不進場買股，不僅是資本市場的斷層，更是資本市場的危機。反觀如今，踏入股海的投資人早已年輕化，網友們推論出「三大因素」。

根據2017年5月各大媒體報導，時任金管會副主委鄭貞茂出席論壇致詞時，警告台灣年輕人不參與股市，只剩老的投資人繼續在股市奮鬥，會造成台股的「斷層」，是非常重要的危機。所以金管會不斷思考，要如何鼓勵年輕人投入台股，以及如何進一步提振台灣資本市場。

PTT鄉民發文表示，該文大意是金管會靠北年輕人不買台股，只剩五六年級生在玩，還稱為「台灣資本市場的危機」，但鄉民身邊不少年輕朋友在玩台股，原來是2020年開始越來越多年輕人開證券戶，「比例甚至高到金管會又出來靠北，危機就這樣短短三年內就解除了」。

此外，他觀察台股成交量也從2017年的1000億保衛戰，成長至今的3000億，可見國人對股票接受度轉高，並提問「有更多韭菜前仆後繼地加入台股，低卡（Dcard）也常常看到很多韭菜問一些非常基本的問題，反觀隔壁A股港股一副死氣沉沉，台股是怎麼熱絡化年輕化的？」

網友們紛紛推敲這6年來可能影響的三大因素，「2020年你知道有什麼大改革嗎？那就是開放零股盤中交易」、「買賣可以用手機，再來當然是航海王帶頭衝萬八那一段，吸了不知道多少人進來」、「當沖提高交易量啊，還降稅鼓勵當沖」。

也有部分的人認為，「還有一個關鍵是2018開始中美貿易戰，中國跌倒、台灣吃飽」、「疫情改變很多事情，在家上班無聊只能玩股票」、「我覺得是開放零股+YTer（Youtuber）推薦+ETF興起」。

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