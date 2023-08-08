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培訓十天就能美國台積電上班…年薪達130萬！網：只能洗洗綠卡

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培訓十天就能美國台積電上班…年薪達130萬！網：只能洗洗綠卡

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片
台積電至美國設廠卻面臨缺工問題。 聯合報系資料照片

美國鼓勵興建晶圓廠，但未來幾年半導體業可能缺工7到9萬人，當地社區大學與台積電等晶片製造商合作進行培訓計畫，一名失業的單親媽媽僅上了十天的培訓課就可上班， PTT看完工作條件直搖頭，有網友感嘆，這個年薪在美國根本無法生活，加上上班時間非常早，還有培訓期也過短，根本目的只是「洗綠卡」。

亞利桑納州的馬里柯帕郡社區大學（MCCC）開辦為期十天的課程，無需經驗且結業後保證獲得晶圓廠面試機會。一名單親媽媽完成課程後進入晶圓廠上班，每日工時為5:45-18:15，平均年薪4.3萬美元（約新台幣130萬）。

PTT網友分享新聞連結狠酸，單親媽媽被裁員後，只要上十天課程就能到晶圓廠工作，雖然年薪只有4.3萬美元，但不必輪班、課程學費可全額補助，「半數學員為年輕女性，顯示當地政府很照顧女性勞工」。

其他人也留言「美國43k能活嗎？比我現在還少」、「10天是什麼速成作業員」、「早上五點多上班好硬」、「很難找到像台灣一樣耐操的人吧」、「10天能學到什麼」、「4.3萬沒背景直接轉職拿到這CP不高？」、「10天可以學無塵室紀律，與穿無塵衣」、「主要是要洗綠卡吧」。

還有人留言「台灣職訓也一直有這種班，我有朋友文組，從麥當勞店員變半導體廠技術員，沒什麼難的，會簡單英文讀寫就可以」、「初學者學個10天能幹嘛」、「看位子啦，只是輪班顧產線的真的不需要多少專業」、「10天比上駕訓班還容易」、「我覺得美積電良率會爆炸」、「這應該只是想堵住美國人的嘴，實際應該還是會運台灣人去的」。

美國 半導體 PTT 2330台積電

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